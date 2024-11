Gran Turismo 7 est dans sa deuxième année de suivi et les équipes, dont le créateur Kazunori Yamauchi, ne sont pas près de lever le pied. En plus des prochains contenus gratuits, qui arrivent ce jeudi 21 novembre 2024 à 7h00 (heure française), les possesseurs de PS5 Pro peuvent jouer en 4K à 120fps grâce au Game Boost de la console. Mais pour celles et ceux qui ne prévoient pas d'investir dans la bête, voici les nouveautés qui vous attendent sur PS5 comme PS4.

La mise à jour 1.54 de Gran Turismo 7

La nouvelle grosse mise à jour 1.54 de Gran Turismo 7 sera donc disponible dans quelques heures pour tout le monde sur PS5 et PS4. Une fois de plus, les fans les plus ardus et les connaisseurs de grosses cylindrées n'ont pas mis longtemps à tout comprendre et à découvrir les prochaines véhicules gratuits. Comme on pouvait très bien le voir, il y aura 5 bolides, et les modèles ont annoncés officiellement par Polyphony Digital.

Désolé pour celles et ceux qui font visiblement une overdose de Porsche, mais il y en aura deux sur les cinq nouvelles voitures gratuites de Gran Turismo 7.

Ford Escort RS Cosworth ’92 - disponible auprès des voitures d'occasion

- disponible auprès des voitures d'occasion Mercedes-Benz W 196 R ’55 - disponible auprès des voitures de légende

- disponible auprès des voitures de légende Porsche 911 Turbo S (992) ’20 - disponible auprès de Brand Central

- disponible auprès de Brand Central Porsche Mission X ’23 - disponible auprès de Brand Central

- disponible auprès de Brand Central Suzuki Jimny Sierra JC ’18 - disponible auprès de Brand Central

Cette mise à jour 1.54 de Gran Turismo 7 renferme également un nouveau « Extra Menu No. 42: Ferrari Speciale », ainsi qu'une marque supplémentaire de jantes pour le GT Auto. Et puisqu'on ne change pas une formule gagnante, attendez-vous aussi aux nouveaux événements suivants :

Jimny Cup – Grand Valley South

Porsche Cup – WeatherTech Raceway Laguna Seca

Race of Turbo Sportscars – Mount Panorama Circuit

Les autres contenus gratuits du patch

Gran Turismo 7 n'est jamais avare en contenus gratuits et offre le nouveau paysage du Colorado pour Scapes, le mode photo ultra réaliste du jeu. Afin de célébrer la finale des Gran Turismo World Series 2024, qui se tiendra les 7 et 8 décembre 2024 à Amsterdam, une course spéciale est disponible avec cette mise à jour 1.54. Cette nouveauté sera divisée en deux événements distincts avec la Coupe des Constructeurs et la Coupe des nations. Si vous êtes bien motivés, vous pourrez repartir avec un total de 1 000 000 Cr soit 500 000 pour chaque événement. GT Sophy, l'intelligence artificielle disponible dans Gran Turismo 7, s'ouvre à d'autres circuits dont Trial Mountain et Tokyo Expressway – East Clockwise,

Source : PlayStation Blog.