Les mois défilent à toute vitesse, mais Polyphony Digital ne faiblit pas son suivi de Gran Turismo 7. Depuis le lancement polémique de son jeu, notamment à cause des microtransactions et d’un grind forcé, le studio japonais n’a eu de cesse d’améliorer son bébé. Une fois les problèmes corrigés, il s’est efforcé d’apporter du nouveau contenu à un rythme plutôt régulier à grand renfort de mises à jour plus ou moins importantes. La prochaine, qui arrivera début juillet, s’annonce déjà comme des plus spéciales.

Une grosse mise à jour de Gran Turismo 7 arrive

La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 approche à grande vitesse. Là où Kazunori Yamauchi, producteur de la série, y va habituellement de son petit teasing avec une image montrant les silhouettes des prochains véhicules, ce patch 1.49 fera les choses en grande pompe. Le compte officiel du jeu a en effet confirmé que l’update en question serait révélée lors des Gran Turismo World Series Esports, dont la prochaine étape se tiendra le 6 juillet 2024 à Montréal. Polyphony Digital fera donc les choses en grand, une première pour une update, ce qui laisse penser que la mise à jour de juillet de Gran Turismo 7 en aura sous le capot. La surprise devrait donc rester intacte jusqu’au grand jour, mais les joueurs les plus chevronnés savent déjà à quoi s’attendre.

Une poignée de nouvelles voitures, que l’on imagine plus nombreuses que pour les patchs plus classiques, des menus pour le GT café, des Scapes inédits pour mettre en valeur nos bolides favoris lors des séances photos, et évidemment de nouvelles variations d’anciens circuits. Ça c’est pour les mises à jour classiques de Gran Turismo 7. Le patch 1.49 devrait quant à lui contenir quelques surprises plus substantielles avec peut-être des fonctionnalités inédites ou des ajustements pour Sophy, son système d’IA assez révolutionnaire.

La Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo ©Genesis

Genesis X Gran Racer Vision au programme ?

Une chose est certaine: ce petit teasing va faire grimper en flèche les attentes des fans de Gran Turismo, qui sont de plus en plus nombreux. La mise à jour de mai 2024 avait tout même apporté cinq nouvelles voitures, mais la communauté n’en a jamais assez. Cela fait également près huit mois que Gran Turismo 7 Spec II a été déployé et les fans commencent à s’impatienter. Côté voitures, comme le note GT Planet, on peut sans trop se mouiller compter sur l’arrivée de la Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo, fraîchement révélée lors du BIMOS en Corée du Sud. Elle sera évidemment accompagnée d’autres véhicules.