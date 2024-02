Gran Turismo 7 vient de déployer une belle et grosse mise à jour, de quoi totalement charmer les amateurs de belles mécaniques et de courses automobiles. Ça envoie !

La dernière mise à jour de Gran Turismo 7, la version 1.43, est désormais disponible sur PS5 et PS4, apportant son lot de nouveautés pour les amateurs de course automobile. Cette mise à jour, pesant 1,68 Go, introduit trois nouvelles voitures dans le simulateur de conduite, ainsi que de nouvelles courses à découvrir sur les circuits de Laguna Seca, Suzuka et Tsukuba. Un beau programme.

Le patch 1.43 de Gran Turismo 7 est disponible

Gran Turismo 7 vient donc de déployer la mise à jour 1.43. Les joueurs peuvent désormais enrichir leur collection avec les véhicules suivants, disponibles à l'achat avec des crédits du jeu. C'est l'une des grandes nouveautés du patch, le studio Polyphony Digital ne se moque pas de vous avec l'Audi TTS Coupé '09, la Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 et la Renault R4 GTL '85.En plus des nouvelles voitures, cette mise à jour introduit un nouveau menu dédié à Lamborghini, offrant aux joueurs l'occasion de découvrir des supercars classiques telles que le prototype Miura de 1967, l'Aventador LP700-4, et enfin la Countach LP400.

Pour accompagner ces joyaux de la vitesse, de nouveaux Scapes sont disponibles, situés dans la chaîne de montagnes des Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Comme le rapporte le blog officiel, il y a un total de 20 nouveaux lieux dans le lot. Enfin, de nouvelles courses supplémentaires sont disponibles dans la sélection des circuits mondiaux. Plutôt pas mal non ? D'autres changements sont aussi dispo, car le coûteux concessionnaire Legends Cars a vu une mise à jour du prix des voitures. Le tout est indexé selon les valeurs réelles des voitures dans la vraie vie. Comme c'est expliqué ci-dessous :

Les prix des voitures légendaires (Collection Hagerty) ont été actualisés en fonction de leur estimation réelle par Hagerty, partenaire de Gran Turismo. Hagerty propose des estimations et des assurances pour les automobiles historiques.

Patch notes de la version 1.43 de Gran Turismo 7

Principales fonctionnalités ajoutées

1. Voitures

Trois nouvelles voitures ont été ajoutées : Audi TTS Coupe '09 (en vente chez les concessionnaires "Voitures légendaires" et "Voitures d'occasion") Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 (en vente chez les concessionnaires "Voitures légendaires" et "Voitures d'occasion") Renault R4 GTL '85 (en vente chez les concessionnaires "Voitures légendaires" et "Voitures d'occasion")





2. Circuits mondiaux

Les nouveaux événements suivants ont été ajoutés aux Circuits mondiaux : Clubman Cup japonaise 550 WeatherTech Raceway Laguna Seca Sunday Cup classique Tsukuba Circuit Clubman Cup européenne 600 Suzuka Circuit



3. Brand Central

Les deux sections suivantes ont été ajoutées au Musée : Bvlgari

(La BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo est désormais disponible à l'achat.)

Trio de nouvelles voitures introduit avec la mise à jour 1.43 de Gran Turismo 7

4. Café

Le menu supplémentaire suivant a été ajouté : Menu supplémentaire n° 36 : "Collection : Lamborghini" (niveau de collectionneur 43 et supérieur) ;

Ajout de nouveaux ensembles de conversations avec les designers automobiles et les personnages apparaissant dans le café. Pour accéder à ces conversations inédites, il suffit de sélectionner les voitures suivantes dans le "garage" et de parler aux personnages qui se trouvent au café :

DESIGNERS AUTOMOBILES Kunihisa Ito Nissan R92CP '92 Porsche 919 Hybrid '16 Toyota TS050 - Hybrid '16 Hikonori Kagurazaka Eckert's Rod & Custom Mach Forty Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 Tom Matano Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Dodge Charger SRT Hellcat '15 Shiro Nakamura Mazda RX500 '70

PERSONNAGES Jeremy Mercedes-Benz CLK-LM '98 AMG 300 SEL 6.8 AMG '71 Stella Mazda RX-VISION '15



5. GT Auto

Maintenance et service

Les remplacements du moteur ont été ajoutés pour les voitures suivantes (disponibles au niveau de collectionneur 50) : Nissan GT-R Premium Edition '17 Suzuki Jimny XC '18 Toyota GR Corolla MORIZO Edition '22 La Toyota Sprinter Trueno 3door 1600GT APEX (AE86) '83 Toyota Supra 3.0GT Turbo A '88



6. Scapes

"Pyrénées" a été sélectionné pour rejoindre Scapes.

Nouveau Scape introduit avec le patch 1.42 de GT7

Autres améliorations et ajustements de Gran Turismo 7

1. Voitures

Le texte indiquant le type d'aspiration d'une voiture a été corrigé comme suit : TB (Turbo) → TC (Turbocompresseur) ST (Superturbo) → TC+SC

"TC+SC" indique qu'un système à induction forcée est équipé d'un TC (Turbocompresseur) et d'un SP (CP, Compresseur).

2. Voitures légendaires

Les prix des voitures légendaires (Collection Hagerty) ont été actualisés en fonction de leur estimation réelle par Hagerty, partenaire de Gran Turismo. Hagerty propose des estimations et des assurances pour les automobiles historiques, et a également sponsorisé divers événements leur étant dédiés ces dernières années. Les nouveaux prix entreront en vigueur la prochaine fois qu'un véhicule sera mis en vente. La prochaine révision des prix est prévue pour mai 2024.

3. Circuits mondiaux

Les Défis hebdomadaires sont désormais mis à jour chaque vendredi.

Il est désormais possible de participer à des Défis Drift et des Contre-la-montre même s'il n'est pas possible de calculer les Points de performance (PP).

4. Multijoueur de Gran Turismo 7

Correction d'un problème en mode "Course sur écran partagé" à cause duquel l'affichage Course disparaissait lors d'un arrêt aux stands.

5. Localisation

Divers problèmes de localisation ont été corrigés.

6. Autres