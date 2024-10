Sony Interactive Entertainement est réputé pour ses jeux solo à caractère très narratif. Pourtant, l'éditeur a plus d'un atout dans sa manche pour parler à un public large. Alors il ne faudrait pas aller trop vite en besogne en restreignant son catalogue à des God of War et The Last of Us, entre autres. Parmi ses exclusivités-phares, on compte toujours un des SimRacing les plus reconnu. Et justement, le dernier épisode en date, Gran Turismo 7, vient de recevoir une nouvelle mise à jour gratuite. On vous détaille son contenu !

Gran Turismo 7 gâte une nouvelle fois sa communauté

Dès aujourd'hui, profitez du patch 1.52 pour Gran Turismo 7. Comme d'autres avant lui, il contribue à enrichir l'expérience de jeu pour tous les pilotes. Par exemple, un nouveau menu a été ajouté au Café, consacré à Audi. Plus intéressant peut-être pour d'autres, trois nouveaux modèles de véhicules, plutôt urbain, vous sont offert avec cette mise à jour gratuite :

Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04

Nissan GT-R Premium edition T-spec '24

Toyota Hiace Van DX '16

Les fans ont ainsi le plaisir d'accueillir encore une fois des quatre roues supplémentaires. Mais, ce n'est pas tout ! Polyphony Digital a concocté de belles choses pour les joueuses et les joueurs. En outre, ce sont également trois nouveaux événements sur piste qui s'ajoutent avec la mise à jour 1.52 :

Sunday Cup : Tokyo Expressway - Central Clockwise

: Tokyo Expressway - Central Clockwise Nissan GT-R Cup : Circuit de Sainte-Croix - A

: Circuit de Sainte-Croix - A Evolution Meeting : Kyoto Driving Park - Yamagiwa+Miyabi Reverse / Autodromo Nazionale Monza / Colorado Springs - Lake

L'IA de course de Gran Turismo 7 continue également de s'élargir. Avec ce nouveau patch, vous pouvez maintenant recourir aux Sophy sur deux circuit de plus : Brands Hatch (Grand Prix Circuit) et Dragon Trail (Seaside). Pour être sûr de ne pas les manquer, repérez le logo associé dans le menu dédié. Et pour boucler l'ensemble, le studio ajoute Chicago aux Scapes. Alors, bénéficier de tout ça, ne tardez pas et téléchargez la nouvelle mise à jour dès aujourd'hui.