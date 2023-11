Cette année, les fans de jeux de course ont eu droit à de belles sorties. On pense notamment à Forza Motorsport, mais ça n’empêche pas des titres sortis en 2022 de continuer à peaufiner leur contenu. C’est le cas de Gran Turismo 7, et Polyphony Digital ne compte pas laisser son jeu à l’abandon. Depuis quelques mois, le studio a l'habitude de sortir des updates plus ou moins conséquentes. Et bonne nouvelle, une nouvelle mise à jour est sortie, et elle apporte des changements bienvenus.

Une nouvelle mise à jour pour Gran Turismo 7

La version 1.41 de GT7 ne va pas changer grand-chose à l’expérience. Ne vous attendez pas à de nouveaux circuits, des voitures inédites ou à l’ajout de fonctionnalités renversantes. On retrouve principalement des petits ajustements qui devraient rendre l’expérience plus agréable, et moins encline à souffrir de bugs divers et variés. Une fois encore, il ne s'agit pas de tacler des gros problèmes techniques, mais plutôt d'améliorer la qualité de ce Gran Turismo qui a tant plu aux joueurs.

Au programme, on a surtout des correctifs qui sont apportés à certaines valeurs. La plus notable d'entre elles concerne l'« Intensité de vibration » pour les manettes. Lorsqu'elle était définie sur 130 ou plus, les vibrations ne se faisaient pas ressentir de la bonne manière. C'est un peu dommage pour un jeu comme Gran Turismo 7 qui joue autant avec les sensations plaisantes qu'on va avoir manette en main. Heureusement, ce pépin est maintenant corrigé, et il vous donne une idée du type de retouches auxquelles on a affaire.

Notes de patch de la version 1.41

Voici la liste complète des changements apportés par la version 1.41 de Gran Turismo 7. Comme nous l'avons dit plus haut, elle n'est pas bien longue, et les modifications sont mineures. Pour autant, ça n'empêchera pas les joueurs d'apprécier le suivi des développeurs qui continuent de prendre soin de leur jeu.

Circuits mondiaux

Dans les modes Course rapide et Course personnalisée, les Points de performance (PP) qui déterminent les voitures rivales sélectionnées, ainsi que les récompenses bonus, ne reflétaient pas les caractéristiques de la voiture après les réglages. Ce problème a été corrigé.

Gran Turismo Auto

Nous avons corrigé un problème à cause duquel sur certaines voitures équipées d'un aileron personnalisé, les plaques aux extrémités de l'aileron pouvaient ne pas être peintes correctement lors de l'application d'une peinture intégrale sur la voiture dans l'Éditeur de livrées.

Sport

Correction d'un problème à cause duquel la valeur de la Classification de pilote (DR) pouvait afficher une diminution même lorsque ce n'était pas le cas.

Manette

Correction d'un problème à cause duquel lorsque la valeur "Intensité de vibration" dans le menu "Options" était définie sur 130 ou plus, les vibrations n'étaient pas rendues correctement avec les manettes suivantes :