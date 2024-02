Gran Turismo 7 est un incontournable de la simulation automobile. Dans nos colonnes, on lui a attribué la note de 8/10, saluant ses visuels et son contenu massif. D'ailleurs, ce dernier est régulièrement gonflé par Polyphony Digital. Le studio prend bien soin de son dernier-né, et ça fait plaisir à voir. Et justement, à ce sujet, on a eu du nouveau sur la prochaine mise à jour qui va être déployé dans la semaine. Elle s'annonce plutôt massive, et l'avant-goût qu'on en a eu donne l'eau à la bouche.

Une fois n'est pas coutume, Kazunori Yamauchi a publié un teaser nous permettant de jeter un oeil aux changements à venir avec le nouveau patch. Néanmoins, cette fois, il n'est pas question de montrer des véhicules statiques dans l'ombre. Effectivement, trois voitures apparaissent à l'écran, et même si elles ne bougent pas, on a droit à des effets de lumière de toute beauté. Il est ainsi plus facile de les identifier. Mais alors, qu'est-ce qu'on a menu pour cette update ? Eh bien, des nouveautés assez intéressantes, mais surtout, une potentielle grosse surprise pour Gran Turismo 7.

D'abord, on a ce qui semble être la Renault 4 en bas à gauche. Un vieux modèle dont la production s'est étendue de 1961 à 1994. Une belle réponse à la Citroen 2CV, et un véritable classique qu'on va pouvoir apprécier dans Gran Turismo 7. Encore une fois, on se base sur les indices de la vidéo, et c'est donc à prendre avec des pincettes. Ceci dit, pour ce bolide, ça ne laisse que peu de place au doute. Ensuite, on a l'Audi TT, qu'on avait déjà vu dans d'autres jeux de la série, et ici, c'est visiblement un modèle de seconde génération.

Enfin, tout en haut, il s'agit peut-être de la Mitsubishi Lancer Evolution, mais quel modèle ? Le VIII ou le IX ? De toute évidence, on a affaire à l'Evo IX, en témoigne les lumières qui nous font apercevoir rapidement une partie de la plaque d'immatriculation. Voilà pour le teaser, mais il faut bien garder en tête qu'on est face à un simple morceau de la nouvelle mise à jour pour Gran Turismo 7. Celle-ci va apporter d'autres changements dans la balance, et de ce qu'on a cru comprendre, ça pourrait être colossal.

Un anniversaire riche en nouveautés ?

En effet, c'est bientôt le deuxième anniversaire de Gran Turismo 7. L'update devrait normalement arriver avant cette nouvelle bougie de soufflée, et c'est ça qui est excitant. L'année dernière, le patch précédant l'anniversaire du jeu était vraiment conséquent. Du coup, on s'attend à un traitement similaire dans les jours à venir. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, mais ça paraît plutôt logique. Par conséquent, même si on n'a pas le détail complet de la mise à jour, on peut d'ores et déjà se préparer à quelque chose de croustillant. On aura bientôt la réponse à cette question, et on vous tiendra au courant de ce qu'il en est.