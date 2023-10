Les mois passent, mais Polyphony Digital ne faiblit pas son suivi de Gran Turismo 7, au contraire. Depuis le lancement polémique de son dernier jeu, notamment à cause des microtransactions et d’un grind forcé, le studio japonais n’a eu de cesse d’améliorer son bébé. Tous les mois, ou presque, il gratifie sa communauté d’une nouvelle mise à jour plus ou moins importante. Celle d’octobre 2023 risque justement d’être l’une des plus grosses à ce jour, en tout cas en termes de contenus gratuits.

Une mise à jour conséquente pour Gran Turismo 7

La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 approche. Comme à son habitude, Kazunori Yamauchi, producteur de la série, y est allé de son petit teasing avec une image montrant les silhouettes des véhicules qui seront ajoutés gratuitement avec la prochaine update. Surprise, ce ne sont pas trois ou quatre voitures qui seront déployées, mais sept. Ce sera donc le plus gros patch de GT7 en termes de contenus gratuits, le record précédent étant de cinq. Si le visuel est un peu plus sombre qu’à l’accoutumée, cela n’a pas empêché la communauté de découvrir l’identité des nouvelles voitures avec un peu d’avance, dont l’un des véhicules les plus réclamés des joueurs : la Lexus LFA. Voici la liste (potentielle) des 7 prochaines voitures gratuites de Gran Turismo 7 :

Lexus LFA

Mercedes-Benz 190E

Tesla Model 3

Porsche 911 GT3 RS (992)

Dodge Challenger SRT Hellcat Demon

Nissan NISMO Skyline 400R

1960s Dodge Charger

On rappelle que ces sept nouvelles voitures ne sont qu’un échantillon de ce qui vous attend dans la mise à jour 1.40 de Gran Turismo 7. Le producteur promet un gros patch et la dernière fois qu’il a usé d’une telle description, l’update était en effet massive. La MAJ de février 2023 avait par exemple ajouté cinq bolides, le support du PS VR2, le mode Sophy et bien plus encore. En plus des habituels scapes, menus Cafe GT et circuits, les joueurs sont donc en droit d’attendre de vraies nouveautés, voire des fonctionnalités inédites dans les jours qui viennent. Sony n’a donné aucune date pour cette mise à jour, mais si l’on suit le planning du studio, elle devrait tomber dans la matinée du jeudi 2 novembre.