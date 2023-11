Gran Turismo 7, le très apprécié jeu de course, bénéficie régulièrement de mises à jour conséquentes visant à améliorer l'expérience de jeu. C'est le cas aujourd'hui.

Depuis son lancement le 4 mars 2022, Gran Turismo 7 a connu de nombreuses évolutions, avec pour objectif de rendre l'expérience de jeu toujours plus réaliste. La mise à jour "Spec II" (Version 1.40), attendue pour le 2 novembre 2023, promet d'être particulièrement riche en nouveautés. Elle ajoutera un large éventail de voitures et inaugurera un nouveau circuit enneigé. Elle introduira aussi une multitude de nouvelles fonctionnalités pour enrichir encore davantage l'expérience de jeu. C'est bien simple, c'est la plus grosse maj de l'histoire du jeu.

Du très lourd pour Gran Turismo 7

Au programme, on retrouve notamment du nouveau contenu historie de renouveller un peu l'experience de jeu avec :

Nouvelle introduction cinématographique : le jeu s'ouvre maintenant sur une vidéo d'introduction enrichie de nouvelles animations visuelles.

Ajout de sept nouvelles voitures : du muscle car américain aux modèles les plus récents de voitures sportives électriques, cette mise à jour embrasse une grande variété de véhicules. Parmi les nouveaux modèles proposés, citons la Dodge Charger R/T 426 Hemi '68, la Dodge Challenger SRT Demon '18, la Lexus LFA '10, la Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II '91, la NISMO 400R '95, la Porsche 911 GT3 RS (992) '22 et la Tesla Model 3 Performance '23.

Un circuit enneigé inédit au Canada : plongez dans une expérience de conduite unique sur le circuit "Lake Louise", niché au cœur des impressionnantes Rocheuses canadiennes. Un décor magnifique, mais potentiellement dangereux...

Trois nouveaux menus au Café : ces menus supplémentaires étoffent la section du Café, vous lançant de nouveaux défis de collection de voitures.

De nouveaux événements et défis hebdomadaires : avec l'ajout de cinq courses standard et de deux courses de niveau expert au pavillon des circuits mondiaux, le studio souhaite vous faire vivre de nouveaux défis.

Pas mal comme nouveau circuit non ?

La plus grosse mise à jour de l'histoire du jeu

C'est loin d'être terminé puisqu'on a aussi le droit à :

Ajout d'événements, la Master License : préparez-vous à relever 50 nouveaux tests difficiles

Ajout des Paddocks : un nouvel espace dédié à la présentation des voitures des joueurs. Mais aussi aux interactions avec la communauté, accessible depuis les circuits mondiaux et le pavillon multijoueur.

Mode écran partagé pour jusqu'à quatre joueurs (exclusif à la PS5) : partagez l'écran et la compétition jusqu'à trois autres joueurs. Chacun disposant de sa propre manette.

Vitesses d'obturation plus lentes pour les screenshots de course : saisissez des images plus dynamiques et laissez libre cours à votre créativité.

Ajouts à Scapes : explorez le bureau de Polyphony Digital à Tokyo et découvrez de nouveaux lieux plébiscités par la communauté des joueurs.

Nouveau tableau de bord : obtenez un aperçu complet de votre progression dans le jeu, de l'inventaire de votre garage et de votre niveau de collectionneur.

De nouveaux effets pour les screenshots.

Il ne reste maintenant plus qu'à patienter jusqu'au 2 novembre prochain sur votre PlayStation 5 ou 4.