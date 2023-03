Difficile de se rappeler que Gran Turismo 7 était il y a un temps au cœur d’une polémique. Son lancement terni par les microtransactions et le grind révolu, le jeu continue de s’étoffer au gré des mises à jour. Pendant de longs mois, les joueurs ont réclamé des updates plus fournies avec un contenu plus généreux, Polyphony Digital semble les avoir écoutés. Le contenu de la prochaine mise à jour de GT7 est désormais officiellement dévoilé. Il n’y aura pas que cinq nouvelles voitures gratuites.

Le contenu de la mise à jour 1.31 de Gran Turismo 7

La prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 se dévoile à l’avance. Le 30 mars 2023, à 7 h du matin, les pilotes en herbe pourront découvrir toute une ribambelle de nouveaux contenus et quelques fonctionnalités. Polyphony Digital a semble-t-il souhaité marquer le coup pour célébrer le premier anniversaire du jeu avec une mise à jour plus que généreuse qu'à l'accoutumée. A commencer par cinq nouvelles voitures, qui avaient déjà été découvertes par les fans les plus observateurs. C’est désormais confirmé, le patch 1.31 de GT7 contiendra les modèles suivants :

Audi RS5 Turbo DTM ’19

Mazda 3 X Burgundy Selection ’19

Porsche 959 ’87

Porsche Carrera GTS (904) ’64

Toyota Alphard Executive Lounge ’18

A cela s’ajouteront deux nouvelles pistes. Direction l’Allemagne pour aller concourir sur les circuits de Nürburgring disponibles en deux déclinaisons. L’« Endurance », qui contient le même virage en épingle à cheveux que la piste GP et le « Sprint » qui est une version raccourcie mais non moins exigeante. Comme d’habitude avec les updates Gran Turismo 7, un nouveau Scape est également de la partie pour prendre ses véhicules préférés en photo. Pour célébrer le printemps, Polyphony Digital mise sur un décor avec des cerisiers en fleurs.

De nouveaux ajouts sont également prévus du côté du GT Café avec de nouveaux menus axés sur la famille des voitures Toyota et la Ford GT. Des conversations inédites avec les concepteurs des véhicules et les personnages habituels seront également ajoutées pour que vous puissiez conduire tout en discutant avec eux. La mise à jour 1.31 de Gran Turismo 7 contiendra également trois nouveaux événements, à savoir :

Nurburgring Japanese 4WD Challenge 600 World Touring Car 800

Kyoto Driving Park Porsche Cup

Tokyo Expressway Japanese 4WD Challenge 600



VRR et changements de prix pour les voitures Légendaires

Côté changements et nouvelles fonctionnalités, la mise à jour 1.31 de GT7 marquera surtout l’arrivée du VRR (Variable Refresh Rate) et la possibilité de jouer à 120Hz sur PS5. Une fonctionnalité qui ne sera donc disponible que pour les joueurs avec des TV haut de gamme qui pourront profiter d’une expérience toujours plus fluide. Des ajustements seront également faits sur divers éléments du jeu, dont la physique des suspensions pour améliorer la stabilité des véhicules durant les accélérations ou encore lors d’un freinage, les modèles de pneus, l’aérodynamique, le système anti-lag ou même la DualSense avec par exemple des changements quant au retour haptique.

D’après le leak de cette mise à jour de Gran Turismo 7 toute une pléthore d’autres changements est également prévue. Il faudra néanmoins attendre le patch notes pour en découvrir davantage. On sait néanmoins que la prochaine révision de prix des voitures légendaires aura lui aux alentours de juin 2023.