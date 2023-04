L’époque où Gran Turismo 7 était pointé du doigt pour son système économique décevant est bien révolue. Polyphony Digital a su corriger le tir au gré des mises à jour. Un an après, le jeu est plus généreux que jamais en termes de contenu et le grind forcé est désormais un lointain passé. Chaque mois, les développeurs proposent donc une mise à jour contenant en général trois nouvelles voitures gratuites. Il y en aura cependant un peu plus dans l’update d’avril 2023.

La mise à jour d'avril de Gran Turismo 7 arrive

Pour le premier anniversaire de Gran Turismo 7, Polyphony Digital avait frappé fort. Le mois dernier, le patch 1.31 de GT7 avait en effet ajouté cinq nouvelles voitures, des nouvelles pistes, des menus inédits pour le GT Café et un Scape printanier du plus bel effet. Il avait également marqué l’arrivée du VRR (Variable Refresh Rate) et de la possibilité de jouer à 120Hz sur PS5. Une fonctionnalité qui avait transformé le jeu selon certains joueurs et les analystes de Digital Foundry s’étaient montrés tout aussi convaincus par la nouvelle fluidité de l'exclusivité PlayStation. Il ne faudra très certainement pas s’attendre à un contenu aussi généreux pour la mise à jour d’avril de Gran Turismo 7, mais on sait déjà qu’elle sera un chouïa plus riche que les updates classiques.

Comme d'habitude, Kazunori Yamauchi, le créateur de la licence, s’est fendu de son tweet mensuel dévoilant la silhouette des nouveaux véhicules qui arriveront avec le prochain patch. En avril, ce seront donc non pas trois mais quatre voitures qui seront ajoutées gratuitement pour tous les joueurs. Comme l’ont remarqué certains fans, deux d’entre elles sont assurément des Super Formula. L’une ressemble fortement à l’AMG GT3 EVO tandis que la Jaguar XJ220 est bien partie pour faire son arrivée dans Gran Turismo 7. Cette dernière addition semble particulièrement enthousiasmer la communauté sur les forums spécialisés, d'autant qu'elle avait été teasée dans une présentation officielle du jeu en décembre dernier.

La prochaine mise à jour de GT7 sera déployée ce jeudi 27 avril 2023. Son contenu devrait être révélé dans les heures qui suivent. Comme d'habitude, quelques autres éléments sont également attendus dans cette prochaine update. Il devrait notamment y avoir un nouveau Scape, des variations de circuits et des défis inédits. Rendez-vous demain pour en avoir le cœur net.