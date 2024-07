Kazunori Yamauchi et Polyphony Digital continuent d'écrire leur lettre d'amour à l'industrie automobile avec Gran Turismo 7. Deux ans après sa sortie officielle, le titre PS5 & PS4 témoigne d'un suivi sans pareil. Régulièrement, les pilotes virtuels ont le droit à des voitures gratuites, à des Menus et circuits supplémentaires, en plus d'ajustements ici et là. La dernière update combine tout cela en même temps, mais il y a un gros hic avec l'un des changements opérés par le studio.

Gran Turismo 7 cassé sur PS5 et PSVR2 après la dernière mise à jour

L'énorme mise à jour 1.49 de Gran Turismo 7 impressionne encore. Un patch qui propose, entre autres, un nombre de véhicules record avec pas moins de six nouveaux bolides en tout genre. En plus du contenu gratuit, Polyphony Digital a également modernisé le simulateur de physique. Ce changement majeur a pour effet de modifier le comportement des suspensions et des pneus, leur chauffe et leur usure, et a par conséquent un impact sur la physique des voitures en général. Un effort plus que louable, mais malheureusement, tout dérape. Comme remonté par des internautes, l'amélioration de la physique fait complètement dérailler Gran Turismo 7.

Que ce soit sur PS5 ou PS4, sur un écran classique, ou en VR avec le PSVR2, le comportement des voitures de GT7 part en vrille et les bolides peuvent se retrouver à faire d'énormes bonds dans les airs. Les vidéos ci-dessous parlent d'elles-mêmes. Et non, ce n'est un montage malveillant. Le studio a reconnu le problème qui est bien lié à l'update 1.49 de Gran Turismo 7.

« Nous avons pris connaissance d'un problème survenu suite à la mise à jour 1.49 publiée le 25 juillet, en lien avec la physique des voitures. Un comportement involontaire du véhicule se produit lorsqu'un paramètre spécifique de la voiture est défini. Ce souci fait l'objet d'une enquête. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée » explique l'équipe de Gran Turismo 7 sur X.

Toutes les nouveautés du patch 1.49 de GT7

Comme annoncé par les équipes de Gran Turismo 7, le problème est en cours d'investigation. En attendant, vous pouvez toujours récupérer les nouvelles voitures gratuites. Le patch 1.49 intègre les véhicules suivants :

BMW M3 '97

Ferrari 430 Scuderia '07

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept

Lamborghini Gallardo LP 560-4 '08

RUF RGT 4.2 '16

Subaru Impreza Rally Car '98

Mais aussi des menus supplémentaires à picorer :

Sunday Cup européenne 500 – Eiger Nordwand

Jimny Cup – Eiger Nordwand

Défi mondial de rallye Gr.B – Autodromo Nazionale Monza

Touring cars internationales 600 – Michelin Raceway Road Atlanta

L'IA Gran Turismo Sophy vous met aussi au défi sur deux circuits, dont un absolument légendaire : 24 Heures du Nürburgring et l'Autodrome Lago Maggiore.

Source : compte X Gran Turismo.