Gran Turismo 7 n'a pas perdu de temps pour confirmer et déployer sa nouvelle mise à jour 1.46. La tradition d'ajouter des voitures supplémentaires sans surcoût est respectée, et il y aura bien un mélange de bolides complètement inédits, et le retour d'une cylindrée de légende. Mais GT7 compte également vous faire rester derrière votre volant avec des événements additionnels ou encore un menu dédié à l'un des plus grands constructeurs automobiles italiens au monde. Indice chez vous : la couleur emblématique des véhicules est le rouge.

Tous les détails de la mise à jour 1.46 de Gran Turismo 7

Les lève-tôt qui allument peut-être leur console avant d'aller au travail, ou d'entamer leur journée, pour se faire une petite course de Gran Turismo 7 ont été invités à mettre à jour le jeu. L'update 1.46 qui a leaké quelques heures auparavant est en ligne depuis 8h00 ce matin sur PS5 et PS4. Et évidemment, tout le contenu inclus est également compatible avec la version PSVR2 du titre. Qu'il y a t-il au menu du nouveau festin concocté par le chef Kazunori Yamauchi et ses équipes de Polyphony Digital ? De belles surprises.

La surpuissante Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ’70 est de retour dans Gran Turismo 7 ! Les fans de la licence connaissent bien la muscle puisqu'elle est apparue dans GT4 à GT6, mais aussi dans GT PSP. « Présentée pour la course au titre de meilleure voiture de l’année 1964, la Chevelle a été la première Chevrolet de catégorie intermédiaire. Grâce à sa version sport SS et la possibilité d’encastrer un V8 de 5,4 litres, la Chevelle avait tout de la muscle car » (via PlayStation Blog).

Pour les deux nouvelles voitures gratuites suivantes, Gran Turismo 7 change totalement d'univers pour basculer sur du tout électrique avec des bolides exclusives. Très corporate, le studio japonais a fait le choix d'ajouter l'AFEELA Prototype 2024 au roster. Un beau bébé high-tech qui est le fruit d'une collaboration entre Sony et Honda, et qui entrera en production en 2026. Mais pour les joueuses et joueurs de GT7, elle est disponible sans attendre et sans payer. Enfin, Gran Turismo 7 continue l'héritage des concept cars avec l'arrivée de la ŠKODA Vision Gran Turismo. Une création spéciale pour le jeu, inspirée par la Škoda 1100 OHC Spyder de 1957, qui délivrent 800 kW grâce à deux doubles moteurs électriques de 200kW.

De nouvelles voitures gratuites, un menu et des événéments

Voilà pour les nouvelles gratuites de Gran Turismo 7, mais la mise à jour 1.46 n'est pas tout à fait complète. Comme toujours, d'autres contenus attendent les adeptes de la simu auto. Quoi de beau au programme ? Pour cette update d'avril 2024, GT7 s'enrichit d'un menu, d'événements pour les circuits mondiaux et d'un nouvel environnement pour Scapes. Le mode photo ultra réaliste qui permet de mettre en valeur les plus belles pièces de votre collection.