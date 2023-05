Le déploiement de la mise à jour 1.34 de Gran Turismo 7 est imminent. Pour l’occasion, Sony et Polyphony Digital en dévoilent le contenu et il y a une petite nouveauté.

L’époque où le nom de Gran Turismo 7 était associé à la polémique des microtransactions est désormais un lointain passé. Un an plus tard, le jeu poursuit son petit bonhomme de chemin à petits coups de mises à jour mensuelles. C’est une routine désormais, au moins un trio de nouvelles voitures gratuites est ajouté chaque fin de mois. Polyphony Digital s’était montré plus généreux dernièrement, mais retour au programme habituel. Voici ce qui vous attend dans la mise à jour de mai 2023 de GT7.

Trois nouvelles voitures dans Gran Turismo 7

Après le teasing, place à l’officialisation. La mise à jour 1.34 de Gran Turismo 7 arrive demain, le 25 mai 2023, à 7h du matin, heure française. Comme d’habitude, les pilotes en herbe pourront compter sur un nouveau trio de voitures gratuites. Les yeux de lynx de la communauté ne s’étaient pas trompés sur un des modèles, il y aura bien encore une GT-R au grand dam de la communauté. Voici bolides ajoutés avec l’update de GT7 de mai 2023 :

Nissan GT-R NISMO (R32) ’90 : modèle d’homologation produit à seulement 500 exemplaires pour le groupe A. Cette voiture est connue pour faire des ravages dans les courses du groupe en question grâce à ses nombreuses victoires remportées.

: modèle d’homologation produit à seulement 500 exemplaires pour le groupe A. Cette voiture est connue pour faire des ravages dans les courses du groupe en question grâce à ses nombreuses victoires remportées. Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce ’67 : un coupé surpuissant d’Alfa Romeo des années 1960 qui avait connu un succès phénoménal et qui su résister aux affres du temps, avec de nombreux noms et variantes.

: un coupé surpuissant d’Alfa Romeo des années 1960 qui avait connu un succès phénoménal et qui su résister aux affres du temps, avec de nombreux noms et variantes. Greening Auto Company Maverick : un hot rod rare où se mêlent technologie de pointe et nostalgie.

Comme d’habitude, ces voitures inédites s’accompagnent de quelques nouveautés. A commencer par deux menus pour le GT Café. D’un côté le menu supplémentaire N°22 : SEMA Gran Turismo Award qui s’adressera aux collectionneurs de 37 et plus, de l’autre le menu supplémentaire N°23 : Groupe A, qui requiert un niveau de collectionneur 33 et plus. Il faudra également compter sur deux nouveaux Scapes pour photographier vos voitures préférées avec de beaux paysages en arrière-plan. Direction la Grande Bretagne et son Lake District champêtre ou le Japon qui vous emmènera dans son stade national.

Une nouvelle fonctionnalité

La mise à jour de mai 2023 de Gran Turismo 7 sera également marquée par l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité. Dès demain, il sera possible de remplacer votre moteur via le menu Maintenance et service du GT Auto. Il vous faudra un niveau de collectionneur 50 pour y accéder. Plus concrètement, ce nouveau service permettra d’acheter et d’équiper de nouveaux moteurs provenant de différentes voitures.

On notera également l’ajout de l’onglet « Ultime » aux catégories de l’atelier de préparation, lui aussi disponible pour celles et ceux qui ont atteint le niveau de collectionneur 50. Cette catégorie ajoutera encore plus d’options de réglage ainsi qu’un certain nombre d’éléments rares, sans que Polyphony Digital ne précise lesquels. Il faudra attendre le déploiement de la mise à jour 1.34 de Gran Turismo 7 pour découvrir ces nouveautés plus en détail.