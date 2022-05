La polémique passée, les choses sérieuses peuvent reprendre pour Gran Turismo 7. Polyphony Digital continue d’améliorer son jeu à petits coups de mises à jour et l'agrémenter avec du nouveau contenu. Le dernier patch en date apportait d’ailleurs de gros changements, dont la fin d’un glitch qui permettait de farmer, mais pas que.

Le prix des voitures légendaires de Gran Turismo 7 augmente

Plusieurs pilotes en herbe se sont en effet aperçu que le patch 1.15 a augmenté le prix de plusieurs voitures légendaires. Selon GTPlanet, 27 bolides sont pour le moment concernés. C’est par exemple le cas de la Ferrari F40 de 1992 qui voit son tarif presque doubler en passant de 1,35 million de crédits à 2,6 millions, tandis que la Mercedes Benz 300 SL (W194) n’a augmenté que de 2 millions pour atteindre les 13 millions de crédits.

Selon le datamine du site, il faut s’attendre au grand minimum à une augmentation de 3,8% pour les modèles Hagerty. Une pratique due au partenariat de Gran Turismo 7 avec l’assureur, qui évalue le prix des grands classiques dans le monde réel pour transposer leur cote sur les tarifs in-game. Forcément, cette mécanique ne fait pas que des heureux.

Les fans partagés entre colère et frustration

Les fans ont rapidement réagi sur Reddit et ils sont partagés entre la colère et la frustration. Certains estiment que cette mécanique est trop réaliste pour son bien et ne fait qu’empirer l’état du jeu. Au point qu’une partie des fans en colère pense que Gran Turismo 7 est en phase de revenir à son état initial avec trop de grind nécessaire pour acheter des voitures.

Puis il y a celles et ceux qui craignent que ces augmentations de prix ne poussent les joueurs vers les microtransactions par peur de passer à côté des véhicules légendaires, qui vont et viennent régulièrement dans la boutique. D’autant que les tarifs des grands classiques risquent de devenir encore plus chers à mesure des mises à jour de GT7. Adieu les rêves de collectionneurs des joueurs ? Peut-être que la grogne des joueurs poussera encore Polyphony à faire marche arrière.