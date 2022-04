Le patch 1.12 de Gran Turismo 7 s’est discrètement déployé sur les consoles PS5 et PS4. Pas de révolution à l’horizon comme la semaine dernière mais quelques correctifs bienvenus.

Nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7

L’opération reconquête continue. Il y a une semaine, Polyphony Digital tentait de rattraper ses erreurs avec un patch de la rédemption. Si vous avez vécu dans une cave et êtes passé à côté de la polémique petite piqûre de rappel. La sortie de Gran Turismo 7 a en effet été entachée par l’introduction d’un système obligeant les joueurs à grinder pour pouvoir acheter de nouvelles voitures. Une mécanique clairement pensée pour pousser les pilotes en herbe vers les microtransactions qui n’a pas été au goût de tous.

La cote de popularité du jeu était à son plus bas, mais le développeur a enfin rectifié le tir. Et maintenant que le scandale s’estompe, Polyphony Digital peut enfin s’attaquer à d’autres problèmes avec le patch 1.12. La mise à jour déployée ce matin est moins généreuse que sa grande sœur et va droit au but. Elle se concentre sur quelques correctifs ici et là. Bonne nouvelle, le bug des invitations a enfin été corrigé et elles arrêteront enfin d’expirer prématurément. Rassurez-vous, d’autres updates de Gran Turismo 7 sont attendues prochainement pour continuer de l'améliorer et l’agrémenter de contenus. En attendant, il faudra se contenter de petites améliorations.

Patch Notes de la version 1.12

Brand Central

Nous avons corrigé un problème de la fonctionnalité « invitation » où celles-ci expiraient prématurément. De plus, avec cette mise à jour, tous les comptes qui se connecteront avant le 24 avril sur Gran Turismo 7 recevront des invitations de la part des constructeurs suivants :

・Aston Martin

・Bugatti

・Citroën

・Ferrari

・Lamborghini

・Pagani

・Porsche

Avec le déploiement de la mise à jour 1.12, les invitations sont désormais utilisables 30 jours à compter de la date de réception.

Circuits mondiaux

- Nous avons corrigé un problème où la musique ne se lançait pas sur les lignes de départ et d'arrivée d'une course.