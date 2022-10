Le contenu de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 a été teasé. Et on sait déjà qu’elle réserve une jolie surprise aux fans, qui se sentent enfin écoutés.

La mise à jour d’octobre de Gran Turismo 7 approche à grands pas. Il est l’heure pour Kazunori Yamauchi d’y aller de son petit teasing habituel. Le créateur de la série a en effet l’habitude de poster les ombres du prochain trio de véhicules qui sera ajouté avec l’update gratuite. Les plaintes des joueurs semblent avoir été entendues, puisqu’il y a une surprise.

Une plus grosse mise à jour pour Gran Turismo 7 ?

Polyphony Digital aurait-il enfin entendu les doléances des joueurs ? Suite à la mise à jour du mois dernier, les pilotes en herbe étaient montés au créneau à cause du contenu qu’ils jugeaient décevant et surtout trop maigre. Le studio a pris pour habitude de publier un trio de nouveaux véhicules, des scènes où les photographier et parfois des circuits inédits à chaque update. Sans doute en réponse à ces commentaires, les développeurs vont visiblement bousculer leur schéma habituel avec le prochain patch de Gran Turismo 7.

Kazunori Yamauchi a en effet posté son image habituelle teasant les prochaines voitures. Cependant, il n’y a non pas trois, mais quatre bolides qui seront ajoutés la semaine prochaine. Ce quatuor aurait déjà été identifié par les fans. Il s’agirait de la Nissan Skyline GT-R de 1973, souvent appelée « Kenmeri », de la Mazda MX-5/Roadster de quatrième génération, la Nissan GT-R GT3 et la Maserati Merak, dérivé V6 de la Maserati Bora.

On attendra évidemment une confirmation de PlayStation en amont du déploiement de la mise à jour de Gran Turismo 7. La nouvelle est en tout cas très bien accueillie par les joueurs, qui espèrent d’autres contenus et fonctionnalités supplémentaires pour ce patch, notamment une piste inédite et la fonctionnalité de vente de voitures. Réponse dans les jours qui viennent.