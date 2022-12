La dernière mise à jour de l'année arrive très bientôt dans Gran Turismo 7. Son contenu a été officiellement dévoilé et il y a de très belles choses dans le lot.

Polyphony Digital gardait quelques jolis cadeaux dans sa hotte. Pour terminer l’année en beauté, les développeurs de Gran Turismo 7 vont déployer une mise à jour un peu plus copieuse que d’habitude. Ce ne seront en effet non pas trois mais cinq nouvelles voitures qui seront ajoutées gratuitement. On sait enfin lesquelles.

Contenu de la mise à jour 1.27 de Gran Turismo 7

Ce sera Noël avant l’heure pour les joueurs de Gran Turismo 7. Pour terminer l’année en beauté, les développeurs vont faire un petit hors piste en ne déployant non pas un trio de voitures, mais un quintet de véhicules. Attention toutefois, l’une de ses cinq nouvelles voitures gratuites ne sera pas accessible pour tout le monde dans l’immédiat. La Ferrari Vision Gran Turismo sera en effet disponible en avant-première dès le 15 décembre, mais il faut avoir participé à la campagne de visionnage à durée limitée dans GT7, et répondu correctement à la question du 4e jour de l’événement des World Tours pour l’obtenir.

Celles et ceux qui seraient passés à côté pourront tout de même la récupérer à partir du 23 décembre dans la section Ferrari de Brand Central. Pour le reste, la mise à jour 1.27 de Gran Turismo 7 ajoutera quatre nouvelles voitures qui ravissent déjà les joueurs. On retrouve :

L’Alfa Romeo Giulia GTAm ’20 : le sommet de la gamme Giuila inspiré du modèle hautes performances Quadrifoglio avec une configuration plus rude en vue du circuit

: le sommet de la gamme Giuila inspiré du modèle hautes performances Quadrifoglio avec une configuration plus rude en vue du circuit La Bugatti Chiron ’16 : la super sport ultra haute performance héritière de la Veyron

: la super sport ultra haute performance héritière de la Veyron La Chevrolet Corvette C8 Stingray ’20 : symbole de la sportive américaine par excellence et première à adopter une configuration à moteur central

: symbole de la sportive américaine par excellence et première à adopter une configuration à moteur central La Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) ’95 : un bolide particulièrement apprécié des fans malgré sa brève carrière en compétition.

La mise à jour 1.27 de Gran Turismo 7 arrive le 15 décembre à 7 h du matin. Elle comprendra également un nouveau Scape pour photographier ces nouvelles voitures dans un paysage de toute beauté. Ce sera l’archipel Lofoten situé en Norvège qui sera à l’honneur. Comme d'habitude, il n’est pas impossible que quelques fonctionnalités ou contenu non annoncé viennent se greffer à l’ensemble le jour J.