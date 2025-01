Gran Turismo 7 illustre parfaitement le genre de jeu de service que les joueurs aiment. La simulation de course est mise à jour régulièrement, bichonnée par son studio, et reçoit en prime très souvent du nouveau contenu gratuit. D’ailleurs, une nouvelle mise à jour sera déployée dès la semaine prochaine avec de nouvelles voitures totalement gratuites. Encore un beau cadeau pour les fans.

Gran Turismo 7 prépare une grosse mise à jour et des voitures gratuites

Ce n’est pas rare, c’est plutôt récurrent, Gran Turismo 7 s’apprête à se mettre à jour et fait monter la sauce avant que celle-ci n’arrive. C’est une fois de plus Kaz Yamauchi qui vient faire du teasing sur ses réseaux sociaux en dévoilant la silhouette des quatre prochains bolides qui seront offerts. Une fois n’est pas coutume, si le développeur se refuse de vendre la mèche aussi tôt, les fans enquêtent et découvrent généralement très vite ce qui les attend. À l’heure où ses lignes sont écrites, rien n’est gravé dans le marbre, mais mes pilotes en herbes ont déjà quelques idées. Certains sentent déjà venir un gros SUV Toyota, plusieurs Hyundai ainsi qu’une nouvelle F1, pour les amateurs de vitesse extrême.

Lors de la dernière mise à jour, ce sont cinq voitures qui avaient rejoint le garage : la Ford Escort RS Cosworth ’92 , la Mercedes-Benz W 196 R ’55 , la Porsche 911 Turbo S (992) ’20 , la Porsche Mission X ’23 ainsi que la Suzuki Jimny Sierra JC ’18. Reste maintenant à voir ce qu'offrira la prochaine. S'il faudra bien patienter encore un peu pour cette nouvelle livraison de voitures, pas d'inquiétude, ça arrive relativement vite. La mise à jour de Gran Turismo 7 sera en effet mise en ligne dès la semaine prochaine, et nous devrions avoir les notes de patch complètes un peu avant. Pour rappel, Gran Turismo 7 est actuellement disponible sur PS5 et PS4. Le jeu est également optimisé pour la PS5 Pro et fait d'ailleurs partie des plus belle réussite de ce côté là.