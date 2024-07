Polyphony Digital entend en effet régaler les joueuses et joueurs de Gran Turismo 7 avec sa nouvelle mise à jour gratuite 1.49, disponible dès ce soir à 23 heures. C'est un programme chargé et bien plus généreux que d'habitude qui attend les pilotes de tous horizons. On vous détaille tout cela sur les chapeaux de roue !

Un arrivage exceptionnel de nouvelles voitures sur Gran Turismo 7

Avec la régularité d'un moteur bien huilé, Polyphony Digital se fend d'une nouvelle mise à jour gratuite mensuelle pour Gran Turismo 7. Celle-ci présente cependant une saveur très particulière, se montrant bien plus généreuse qu'à l'accoutumée, à bien des niveaux. À commencer par un arrivage massif de nouveaux véhicules, jamais vu auparavant. En lieu et place de l'ajout de trois ou quatre véhicules, ce sont cette fois pas moins de six bolides qui nous attendent sagement au garage.

La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 ne fait de plus pas les choses à moitié, la plupart étant proprement iconiques et roulant sur la corde nostalgique des amateurs de belles mécaniques. De grands noms dans le domaine comme BMW, Lamborghini, Porsche, Subaru se joignent en effet à la fête. Voici la liste des nouvelles cylindrées qui arriveront chez les concessionnaires assermentés dès ce soir :

BMW M3 '97

Ferrari 430 Scuderia '07

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept

Lamborghini Gallardo LP 560-4 '08

RUF RGT 4.2 '16

Subaru Impreza Rally Car '98

Nouveau circuit, nouveau simulateur physique et plus encore

L'autre élément majeur de la mise à jour 1.49 de Gran Turismo 7 est la modernisation du simulateur physique, qui affecte le comportement des suspensions et des pneus, leur chauffe et leur usure, impactant la physique du véhicule. Tout cela connaît une profonde refonte visant à offrir un rendu de transfert du poids naturel dans les virages, pour offrir ainsi de meilleures sensations de conduite. Pour tester tout cela, Polyphony Digital ramène également un circuit GT iconique de la franchise : l'Eiger Nordwand, un sommet célèbre des Alpes suisses. Le circuit en profite également pour rejoindre Scapes.

Le mode GT de Gran Turismo 7 profite également de plusieurs nouveautés, comme des menus Café/Menus supplémentaires, ou encore l'ajout de circuits mondiaux, comme suit :

Sunday Cup européenne 500 – Eiger Nordwand

Jimny Cup – Eiger Nordwand

Défi mondial de rallye Gr.B – Autodromo Nazionale Monza

Touring cars internationales 600 – Michelin Raceway Road Atlanta

Enfin, la redoutable IA de course Gran Turismo Sophy s'offre un nouveau tour de piste. Vous pourrez désormais la défier dans les circuits suivants :

24 Heures du Nürburgring

Autodrome Lago Maggiore – Totalité du parcours

