Loin de son lancement catastrophique, Gran Turismo 7 continue de se mettre à jour à un rythme mensuel. Bonne nouvelle pour les pilotes en herbe, le patch 1.23 est désormais disponible.

La mise à jour 1.23 de Gran Turismo 7 disponible

Six mois après son lancement et la polémique, Gran Turismo 7 régale les joueurs à chaque nouvelle mise à jour, ou presque. Celle de septembre est disponible en téléchargement depuis ce matin et elle ajoute quelques nouveautés. A commencer par ses trois nouvelles voitures. La Volkswagen ID.R ’19, le fameux prototype électrique qui a battu des records de vitesse dans le monde entier, la Nissan Silvia K Model S (S14) ’94 au niveau de prestige supérieur et au format plus large, et la Porsche Vision Gran Turismo Spyder à la vision futuriste osée.

Comme d’habitude, ce trio de nouveaux bolides est accompagné de deux nouveaux Scapes, le California II et Tokyo II. Un nouveau livre de menu a été ajouté pour les Collectionneurs de niveau 27 ou plus, ainsi que deux extras concernant les Corvette et les Porsche. Quelques événements sont aussi au programme : « Silvia Sisters », « Japanese FR Challenge 450 », « American Clubman Cup 700 » et « World Touring Car 800 ». De jolies choses donc, mais qui déçoivent les fans. En cause ? Le contenu de chaque mise à jour est jugé trop maigre par les habitués.

« C’est critique. La dernière fois que j’ai vérifié Polyphony Digital était un studio first-party PlayStation de 25 ans d’âge. Ils agissent comme s’ils étaient une entreprise de 9 personnes qui auraient pensé que faire un MMO ambitieux en guise de premier jeu était une bonne idée. Comme s’ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils devaient faire. Il serait vraiment temps maintenant pour eux de commencer à lire les feedbacks des joueurs. Et de regarder ce que la concurrence fait » peut-on lire par exemple sur des forums spécialisés dans le jeu. Un sentiment qui est partagé par beaucoup d’autres joueurs de Gran Turismo 7, fans de la première heure.