Le long suivi de Gran Turismo 7 débute avec la mise à jour 1.13. Une update qui n’apporte que du nouveau contenu, dont trois véhicules inédits.

3 nouveaux véhicules disponibles dans Gran Turismo 7

La débâcle de la progression et des microtransactions passées, Polyphony Digital peut s’affairer sur le suivi de Gran Turismo 7 plus sereinement. Tout comme Gran Turismo Sport, GT7 va profiter d’un très long programme de mises à jour gratuites. Et la première apportant du contenu pour l’ensemble des joueurs est maintenant disponible.

Pas de correction de bugs, ni d’ajustements de système économique au programme. Cette nouvelle update 1.13 ajoute avant tout trois nouvelles voitures. Les joueurs pourront donc arpenter leurs circuits favoris avec la Subaru BRZ GT300, qui a remporté le Super GT en 2021, la Subaru BRZ S de 2021 plus sombre et toute aussi jolie et la Suzuki Cappuccino de 1991, dont le charme rétro fait son petit effet. Petit bonus, les amateurs de photos pourront se livrer à de belles séances grâce aux nouveautés thèmes « Maisons de style Gassho à Ainokura » et « Fleurs de cerisier la nuit ». Ils rejoignent tous deux le menu Scapes.

La Subaru BRZ GT300

La Subaru BRZ S de 2021

La Suzuki Cappuccino de 1991

Un nouveau tracé

La mise à jour 1.13 de Gran Turismo 7 apporte également une « piste inédite » : le tracé des 24 Heures de Spa-Francorchamps. Pour les amateurs de chiffres, il propose une longueur totale de 7 004 m, un dénivelé de 104 et 21 virages. Il s’agit davantage d’une alternative au circuit intégral puisque la différence principale concerne l’emplacement des stands. Ici, ils sont placés avant le virage 1 et la voie d’accès aux stands est longue.

Ainsi « les pilotes longeront le célèbre virage en S avant de rejoindre le circuit sur la ligne droite du Kemmel », explique les développeurs dans leurs patch notes. Cette voie des stands sera par ailleurs plus étroite et incurvée. Il faudra veiller à ne pas franchir la ligne blanche lors des courses au risque d'avoir des pénalités.