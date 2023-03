Depuis sa sortie, Gran Turismo 7 ne fait que d’agrandir sa collection de voitures, mais pas que. Les mises à jour sont régulières et nombreuses. Non seulement le nombre de bolides continuent de grossir à vue d’œil, mais en prime le jeu ajoute sans cesse des nouveautés. De nouvelles fonctionnalités, comme la prise en charge du PSVR 2, de nouveaux circuits, des épreuves inédites ou encore tout un tas d'équilibrages et d’ajustements de l’interface. Le titre de Polyphony Digital est en constante évolution. Le voir ajouter cinq nouvelles voitures n’a donc rien de surprenant, mais les joueurs seront ravis.

Cinq nouvelles voitures arrivent dans Gran Turismo 7

Comme le veut la coutume, c’est tout d’abord du teasing qui a été fait il y a quelques heures. Les silhouettes des cinq nouvelles bêtes de course ont été dévoilées sur Twitter par Kazunori Yamauchi, papa de la franchise. L’homme a ainsi déclaré qu’une nouvelle mise à jour serait déployé dès la semaine prochaine. La date n’a toutefois pas encore filtré.

Les voitures déjà découvertes par les fans

De leur côté, les fans de Gran Turismo 7 ont déjà commencé à chercher l’identité de ces nouvelles voitures sur Twitter, et plusieurs pistes semblent se croiser. D’après les connaisseurs de grosses cylindrées, 3 voitures sont d’ores et déjà presque confirmées. Selon eux, la voiture massive en haut de l’image serait une Toyota Alphard Elegance '18. La silhouette en haut à gauche cacherait une Porsche 904 GTS ‘64 tandis que sont opposé serait une Porsche 959 '87. Les deux bolides du bas quant à eux divisent encore un peu à l’heure où ses lignes sont écrites. Mais beaucoup considèrent qu’il s’agirait d’une Mazda 3 ‘19 et d’une Audi RS5 Turbo DTM '19.

Via Twitter

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite concernant l’identité de ces nouveaux bolides. Mais les fans ne se trompent que très rarement en règle générale. On ne devrait donc pas être bien loin de la vérité. De toute façon, Gran Turismo 7 devrait, de lui même, lever le voile sur ce mystère dès le début de la semaine prochaine.

Pour rappel, Gran Turismo 7 est actuellement disponible en exclusivité sur PS5 et PS4.Le mode VR quant à lui n’est disponible que sur PS5.