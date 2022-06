Chose promise chose due, Warner Bros Montreal a remontré Gotham Knights et son gameplay. Alors est-ce que c’est plus prometteur que les dernières vidéos ?

Après avoir mis Red Hood et Nightwing à l’honneur lors d’une présentation de 15 minutes de gameplay, les acolytes reviennent plus en forme que jamais. Les protégés du Chevalier Noir sont venus remettre de l’ordre au Summer Game Fest 2022 avec une nouvelle bande-annonce de Gotham Knights.

Un peu d'histoire et de gameplay pour Gotham Knights

Contrairement à ce qu'on pouvait s’attendre, ce ne sont Batgirl et Robin qui ont été mis à l’honneur. A la place Warner a présenté un peu d'histoire, un peu de gameplay et de coop, le tout centré autour de Nightwing, le premier allié de Batman. L’aventure ne sera d'ailleurs jouable qu’à 2 joueurs en coop, contrairement aux rumeurs qui laissaient présager une épopée regroupant jusqu'à quatre personnes.

Pour rappel l’histoire de Gotham Knights mettra en scène la fameuse Cour de Hiboux et une Gotham laissée en proie au crime avec la mort de Batman. Ses quatre anciens sidekicks les plus célèbres vont devoir reprendre le flambeau pour faire régner l’ordre. Le jeu sera disponible le 25 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series et PC. Une édition collector bien coûteuse a d’ailleurs été annoncée.