Après avoir présenté chacun des héros de Gotham Knights en amont de sa sortie le 25 octobre prochain, Warner Bros. Interactive profite de l’aura de la conférence d’ouverture de la Gamescom 2022 pour dévoiler une nouvelle bande-annonce du jeu.

Gotham Knights avance sa sortie

Les protégés de Batman sont à l’honneur. Bien décidé à faire le show ce soir, Warner Bros a partagé de nouveaux extraits de Gotham Knights. Le jeu en monde ouvert jouable en coop a déjà fait les présentations lors de vidéos dédiées à chacun des membres de la Bat-Fam. Il ne faudra pas chercher le Chevalier Noir, ici il brillera par son absence. C’est à Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin d’explorer la ville et de faire régner l’ordre.

Dans cette nouvelle bande-annonce de l’Opening Night Live, l’éditeur américain se concentre davantage sur les méchants qui viendront mettre des bâtons dans les roues au quatuor, en plus de la Cour des Hiboux. Et parmi eux, il y aura un personnage iconique apprécié des fans : Harley Quinn. Pas sûr qu’ils aiment autant son design qui déplait déjà à certains. Ce trailer s’accompagne néanmoins d’une très bonne nouvelle : Gotham Knights sortira avec un peu d’avance. Le rendez-vous est désormais calé au 21 octobre PS5, Xbox Series et PC. L'effet God of War Ragnarok peut-être ?