Gotham Knights a fait le show cette semaine avec 15 minutes de gameplay inédites. Une présentation qui tournait autour des compétences de Nightwing et Red Hood avec un bonus à la fin, la révélation d'un collector. On fait le point dessus ainsi que sur les microtransactions et le crossplay entre les différentes plateformes.

Contenu, prix et image du collector de Gotham Knights

Gotham aura bien une édition collector à sa sortie mais commencez à économiser car le tarif n'est pas des plus abordables. Elle coûtera en effet 299,99€, un prix assez haut, qui pourra s'expliquer par la présence d'une figurine "exclusive inspirée par Jim Lee" et du fait qu'elle soit numérotée. À un tel montant, il faut surtout que la finition suive et qu'elle ne soit pas riquiqui. Les dimensions ne sont pas connues mais la statuette sera composée de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin. Toute la Batfamily réunie !

Voici le reste du contenu :

Une boîte collector

Le jeu Gotham Knights en version deluxe

Un pin's de collection avec réalité augmentée

Une carte de Gotham City

Un packaging inédit ledbook et médiabook de 16 pages

Des skins "Prométhium" de la nouvelle garde et d'autres objets numériques in-game

L'édition collector de Gotham Knights

Microtransactions et crossplay

Warner Bros Montréal en a aussi profité pour clarifier un point, la co-op ne sera pas plus ambitieuse et ne dépassera pas les deux joueurs en ligne. Dans une FAQ officielle, le studio a également déclaré qu'il n'y aurait aucune microtransaction ou d'achats en jeu.

Non. Gotham Knights n'aura pas d'achats en jeu ou de microtransactions.

Mauvaise nouvelle par contre, pas de crossplay entre les plateformes au moins à la sortie car Warner Bros Montréal précise "le support du crossplay n'est pas prévu pour le moment".

Gotham Knights sera disponible le 25 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.