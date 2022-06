Après la bande-annonce de Nightwing, Gotham Knights nous invite à faire plus ample connaissance avec Robin. Un personnage iconique qui est privé de son allié.

Gotham Knights : une vidéo sur Robin

Warner Bros. Games, le studio de Montréal et DC ont publié un trailer efficace pour présenter Robin dans Gotham Knights. De sa véritable identité Tim Drake, Robin doit apprendre à vivre sans la présence de Batman. Ce dernier ayant passé l'arme à gauche. Mais il a su tirer les enseignements du Chevalier Noir et mettre à profit son agilité, sa maîtrise du bō (son long bâton) et de ses gadgets pour faire régner l'ordre.

En tant qu'expert du bō (long baton) pliable et spécialiste des techniques furtives, Robin est un atout sur lequel on peut compter. Robin est capable de se téléporter grâce à la technologie du satellite de la Ligue des Justiciers, utilisant la vitesse et la surprise à son avantage lors de ses combats. Son manque d'expérience est compensé par son extrême intelligence et ses compétences de détective comparables, voire supérieures à celles de Batman. Robin aspire un jour à reprendre le flambeau de son mentor. Et lorsque le moment sera venu, il sera prêt.

La dose de compétences uniques

Dans la bande-annonce de gameplay, Robin nous montre l'étendue de ses compétences « ninja » via différentes techniques. L'acrobate peut se rendre invisible mais aussi envoyer un double holographique pour prendre la tangente. Grâce à la technologie satellite de la Justice League, il pourra même se téléporter dans les airs. Pratique pour passer incognito et surprendre ses adversaires.

Gotham Knights sera disponible le 22 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series X et PC. Le titre de Warner Bros. Games Montréal repoussera les limites du monde ouvert avec une ville de Gotham gigantesque.