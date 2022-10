Au grand dam des fans de Batman, Gotham Knights est un jeu au potentiel gâché. Tous les défauts ne pourront pas disparaître, mais les problèmes techniques sont en passe d'être réglés (au moins en partie).

Dans un thread Twitter, Warner Bros. Montréal a fait un point sur la situation du jeu et sur leurs intentions à court terme. Pour l'instant, l'essentiel va être de tenir compte des retours pour améliorer le jeu.

Ces dernières heures, les joueurs PC de Gotham Knights ont reçu une mise à jour qui corrige des soucis liés aux commandes clavier, aux invitations pour des parties en co-op ou encore à la stabilité puisque le soft subissait des crashs. La version aura aussi le droit à un patch du même acabit très prochainement. Le studio parlait de la « fin de semaine », donc peut-être aujourd'hui.

Mais une autre update plus importante est à l'étude par les développeurs afin, cette fois, de s'attaquer aux couacs de performance. Gotham Knights tourne à 30fps, même si sur PS5 et Xbox Series X|S, un framerate qui n'est pas stable pour certains.

L'équipe travaille d'arrache-pied sur un patch plus important pour améliorer les performances générales, et vous apporter la meilleure expérience possible. Pour les joueurs sur consoles, nous souhaitons tout particulièrement résoudre les problèmes de stabilité du framerate.