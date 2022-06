La productrice exécutive Fleur Marty et le directeur Geoff Ellenor ont accepté de répondre aux questions de nos confrères de Game Informer sur Gotham Knights. Un entretien où l'on apprend que Warner Bros. Games Montréal a beaucoup misé sur la construction de son monde ouvert.

La plus grande ville de Gotham jamais vue

Le studio de Batman: Arkham Origins veut repousser les limites du monde ouvert de leur précédent jeu et de la trilogie de Rocksteady. Comment ? En créant la ville de Gotham la plus vaste qui ait jamais existé pour Gotham Knights.

C'est certainement la plus grand version de Gotham qui ait jamais été représentée dans les jeux vidéo. La chose la plus importante à nos yeux est sa densité ainsi que sa verticalité. Il y a beaucoup de couches. Le Batcycle est le moyen de transport pour les longues distances. Fleur Marty, executive producer chez Warner Bros. Games Montréal.

Ce nouveau véhicule qui remplace la Batmobile de Batman Arkham: Knight est-il customisable ? Oui dans une certaine limite. Son bruit et les couleurs sont modifiables, mais il n'a pas de compétences propres comme les héros du jeu. En fait, les capacités sont davantage liées aux personnages jouables comme par exemple la possibilité de sauter du bolide pour aller se frotter aux méchants.

La personnalisation et la co-op de Gotham Knights

En explorant les rues malfamées de Gotham Knights, vous pourrez trouver des schémas pour façonner le look des membres de la Batfamily et de la Batcycle. « À mesure que vous progressez dans l'histoire, vous débloquez des schémas pour crafter différents types d'équipement et de costumes » déclare Geoff Ellanor. Chaque personnage aura 11 styles différents avec divers éléments et couleurs. Dans le trailer de Nightwing, l'acrobate arbore même une autre coupe de cheveux.

D'un point de vue gameplay, les équipes ont souhaité être fidèle à ce que les super-héros représentent. Pour Nightwing, ses talents d'acrobate l'amènent à « s'élever dans les airs et à faire plus de dégâts aériens ». Ses habiletés sont très centrées sur le fait de procurer des buffs à ses amis et de les protéger. Même si Gotham Knights peut être fini intégralement en solo ou en coopération jusqu'à deux joueurs, il y a des avantages à être en duo. En effet, comme nous l'avons déjà vu, la co-op permet de réaliser des takedowns en tandem.

Enfin, la mort de Batou sera plus que jamais le cœur de cette nouvelle aventure avec un Nightwing qui éprouve à la fois du chagrin et de la culpabilité. De la culpabilité car les deux justiciers ne s'étaient pas quitté en bons termes.

Gotham Knights sera disponible le 22 octobre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC avec une grosse et onéreuse édition collector.