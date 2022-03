Warner Bros. Games et DC viennent de donner la nouvelle date de sortie de Gotham Knights. Le quator Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing sont prêts à donner des coups de tatane.

Hélas, Gotham Knights a été emporté par la vague de reports et a loupé son arrivée en 2021. L'horizon s'est semble t-il éclairci pour les développeurs et ça y est, une nouvelle date de sortie est tombée. Pas la peine de s'emballer non plus, ce n'est pas pour maintenant.

Les justiciers sont de sortie

Tout est dit dans le tweet ci-dessous, Gotham Knights sera disponible le 25 octobre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Seulement quelques jours après Forspoken. En revanche, aucun trailer ni images inédites n'accompagnent l'annonce.

Dans cette nouvelle franchise, qui repose sur l'univers du Chevalier Noir, Batman est mort.

Gotham Knights permet aux joueurs d'incarner la nouvelle garde de Justiciers DC qui doivent se dresser en tant que protecteurs de Gotham City, à la suite de la mort de Batman. Le jeu sera jouable en solo ou en coopératif en ligne à deux joueurs.

Mais d'autres super-héros en collants se bousculent au portillon puisque Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin prendront la relève. Les quatre auront l'occasion de distribuer bourre-pif sur bourre-pif lors de bagarres de rue ou d'affrontements plus importants contre des boss emblématiques. On croisera le chemin de Mr Freeze ainsi que celui de la Cour des Hiboux. L'organisation est au centre du jeu de Warner Bros. Games Montréal (Batman Arkham : Origins).

Gotham Knights : une histoire de famille

Gotham Knights

Tous les personnages cités sont jouables, seul dans son coin ou à deux en co-op, et il n'y aura pas besoin de farmer comme un dératé pour mettre chacun d'eux à niveau. En effet, la progression de l'histoire est partagée et les quatre héros évoluent constamment en arrière-plan. Un passage au Beffroi, le QG de la Batfamily, sera nécessaire pour passer de l'un à l'autre.

Gotham Knights a-t-il ce qu'il faut pour rejoindre votre bibliothèque ? Avez-vous besoin d'en voir beaucoup plus ? Dites nous tout en commentaires.