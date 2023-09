Malheureusement, Gotham Knights n'a pas trouvé son public. Un échec d'un tel projet peut souvent avoir des conséquences désastreuses pour une grande partie de l'équipe du studio. La situation était d'ailleurs tendue au sein de l'équipe de WB Games Montréal, avec le départ de plusieurs développeurs clés qui avaient contribué à la création du jeu. Mais comme le dit l'adage, "business is business", et Warner envisage de faire tout son possible pour rentabiliser son bébé.

Gotham Knights, une seconde jeunesse ?

Alors que les fans de Nintendo attendent avec impatience la sortie de Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, et Batman Arkham Knight sur Nintendo Switch, des rumeurs circulent sur une possible arrivée de Gotham Knights sur la console hybride. En effet, selon de récentes classifications, le titre pourrait prochainement être disponible sur Switch. Le jeu a été classé pour cette console par l'ESRB, et une autre classification a également été repérée à Singapour, comme nous l'apprend un journaliste sur Twitter. Généralement, c'est plutôt bon signe pour une annonce dans les prochaines semaines ou mois.

Pour l'instant, Warner Bros. ne s'est pas prononcé officiellement sur un éventuel lancement de Gotham Knights sur Switch. Une telle annonce serait assez surprenante, surtout après l'annulation des versions pour PlayStation 4 et Xbox One. Un choix fait, selon les déclarations de l'époque, afin de "garantir la meilleure expérience de jeu possible" aux utilisateurs. Comme quoi Warner pourrait change son épaule de fusil.

Lors de sa sortie, nous avions attribué la note de 6/10 à Gotham Knights. À l'époque, nous avions notamment souligné des défauts majeurs tels qu'une IA catastrophique et une trame narrative expéditive. Si l'intelligence artificielle peut être améliorée, rectifier le scénario s'avère nettement plus compliqué... Même si c'est évidemment toujours possible. Il suffit de voir à l'époque le travail qui fut réalisé sur un certain No Man's Sky.



Alors, une version Nintendo Switch, ça vous tente ou pas du tout ?