La série Goldorak, créée par le mangaka Gō Nagai, est née en 1975 au pays du Soleil-Levant. Pour beaucoup, ce personnage est associé à de nombreux souvenirs d'enfance. Il faut dire que sa réputation lui a valu de continuer à vivre à travers les âges. Ainsi, plus de 30 ans après sa première diffusion, l'anime légendaire est de retour en jeu vidéo. Une nouvelle bande-annonce a d'ailleurs été dévoilée.

Goldorak à son meilleur dans ce trailer détonant

Pour mémoire, c'est Microids qui s'occupe de l'édition de ce Goldorak - Le Festin des Loups. Cet éditeur français est justement spécialisé dans les adaptations en jeu vidéo de dessin animé, pas tout le temps réussies avouons-le. Conformément à ce qu'il avait annoncé en juillet dernier, le jeu sortira bien le 14 novembre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est en chantier, mais elle n'arrivera qu'en 2024. En attendant son entrée en scène le mois prochain, l'éditeur nous propose un trailer inédit. Loin d'être avare en contenu, il met en avant le gameplay que l'on nous promet dynamique et avec pas mal de mécaniques variées.

Vous l'aurez peut-être compris en voyant ces images, mais ce jeu Goldorak est un beat'em all. On le voit dans le trailer, les combats s'annoncent plaisants, c'est en tout cas ce qui en était ressorti de notre première prise en main du jeu. Ils ne demandent pas simplement d'appuyer sur un bouton pour gagner le combat et il faudra être stratégique et habile. En plus de ces duels, on pourra prendre part à des phases en vaisseau avec le Spazer ou l'OVT d'Alcor. Contrairement aux affrontements au sol, nous avons ici affaire à du bon vieux shoot'em up. De toute évidence, les plus nostalgiques devraient y trouver leur compte.

Plusieurs éditions spéciales

Actuellement, deux versions de Goldorak - Le Festin des Loups sont prévues pour la vente. Il y aura, en plus de l'édition standard, une édition Deluxe et Collector. Voici ce qui vous attend pour chacune d'entre elles :

La version Deluxe :

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook exclusif

Un porte-clé

Un Poster

La version Collector :

Une boîte exclusive

Une figurine de Goldorak exclusive (25 centimètres) à cette édition

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook exclusif

Un porte-clé

3 pin’s

4 lithographies

Un golden ticket

Un Artbook

Des bonus digitaux

Allez-vous craquer pour l'une de ces éditions de Goldorak ?