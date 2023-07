Ah Goldorak... Cette série culte a été créée par le légendaire mangaka Gō Nagai et produite par la société de production de dessins animés Toei Animation et fut diffusée pour la première fois au Japon en 1975. Depuis, l'œuvre a pu se construire une solide communauté de fans. Au point qu'en 2023 toujours, un jeu vidéo voit le jour... D'ailleurs à ce niveau il ne faudra plus patienter très longtemps.

Goldorak, c'est pour bientôt !

L'éditeur Microids annonce donc en grande pompe que son Goldorak Le Festin des Loups sera disponible le 14 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series , Xbox One et PC. La version Nintendo Switch sera elle disponible plus tard en 2024. Evidemment pour plaire aux fans plusieurs versions seront disponibles dont une version Deluxe et une édition collector dont on connaissait déjà l'existence. Pour vous rafraichir la mémoire, voici les deux versions et leurs contenus.

La version Deluxe comprendra :

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook exclusif

Un porte-clé

Un Poster

L’édition Collector comprendra elle :

Une boîte exclusive

Une figurine de Goldorak exclusive (25 centimètres) à cette édition

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook exclusif

Un porte-clé

3 pin’s

4 lithographies

Un golden ticket

Un Artbook

Des bonus digitaux

L'histoire d'une franchise culte...

L'histoire de Goldorak se déroule dans un futur proche, où des extraterrestres hostiles envahissent la Terre. Pour défendre l'humanité, le professeur Procyon, un scientifique éminent, crée un robot géant de combat appelé Goldorak. Ce robot est piloté par le prince d'Euphor, un mystérieux jeune homme nommé Actarus. Si vous n'avez pas suivi, Actarus se cache sur Terre sous l'identité du pilote de course Alcor, alors qu'il combat les forces extraterrestres, dirigées par le Roi Vega, qui veut conquérir la Terre. Au fur et à mesure du show, des liens se forment entre Actarus et les humains. Il faut bien l'admettre, Goldorak a été un immense succès en tant que série de dessins animés, en particulier en France et dans d'autres pays francophones. Espérons que le jeu soit à la hauteur. Pour vous en faire une idée vous pouvez déja lire notre PREVIEW.