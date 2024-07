Avis aux fans de Golden Sun et aux nostalgiques des RPG de l’ère de la Game Boy Advance ! Un nouveau jeu a été pensé pour vous et vous pouvez d’ores et déjà le tester gratuitement.

Nombreuses sont les licences de ces dernières décennies qui ont le droit à un comeback. La renaissance que les amoureux de JRPG à l’ancienne réclament corps et âme, c’est bien celle de Golden Sun. La licence, qui a fait les beaux jours de la Game Boy Advance, a bien fait son retour dans le catalogue rétro du Nintendo Switch Online, mais c’est tout. Le souhait de ceux qui espèrent un retour de la franchise sera à moitié exaucé avec Tako no Himitsu, un tout nouveau jeu qui leur est destiné et qui peut être testé gratuitement.

Un jeu pour les fans de Golden Sun à tester gratuitement

À défaut d’un nouveau jeu, certains développeurs français ont décidé de rendre hommage aux RPG de l’ère de la GBA. Après leur première production, Save Me Mr. Tako, les petits grenoblois, reviendront avec un projet plus ambitieux qui entend bien faire vibrer votre corde nostalgique avec son joli minois tout en pixel épuré. Inspiré des JRPG de l’époque, le jeu vous invitera à partir à l’aventure pour sauver le monde d’une menace longtemps oubliée qui refait mystérieusement surface. Cette épopée, vous la vivrez à travers les yeux de six personnages jouables. Tous auront tous une histoire et des compétences différentes. Le lien avec Golden Sun est clairement loin d’être anodin. Le compositeur de la licence, Motoi Sakuraba reprendra en effet du service pour quelques morceaux. Le studio français pourra également compter sur le soutien de Masanori Hikichi, réputé pour son travail sur Terranigma.

La campagne Kickstarter est déjà une réussite. Le studio Deneos Games ayant déjà récolté 95 628€ sur les 50 000€ qui étaient initialement demandés à neuf jours de la fin du financement participatif. Pour inciter les fans les plus nostalgiques, les développeurs ont lancé une démo jouable et gratuite d’1h30 sur Steam. L’occasion de découvrir ce que cet hommage à Golden Sun et ses confrères ont dans le ventre avant d’investir dedans. Elle vous donnera accès à deux chapitres, chacun dans des lieux uniques, et vous permettra d’essayer quelques personnages. Cela reste évidemment une version précoce du jeu, qui sera sujette à divers changements au cours du développement. Elle vous donnera néanmoins une bonne vision de ce qu’est Tako no Himitsu. Si votre curiosité est piquée, rendez-vous ici.

Le titre est attendu pour le courant 2026 sur PC et Nintendo Switch… à moins qu’il ne change pour sa successeure lorsqu’elle sera lancée.

Source : Deneos Games