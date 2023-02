MAJ à 17/02/2023 à 15h20 : temps écoulé, le trio a été remplacé par un nouveau jeu gratuit GOG. Il s'agit de Biing! Sex, Intrigue and Scalpels un titre rétro paru en 1995 sur PC. Une simulation dans un hôpital où le but est d'essayer de gagner le plus d'argent possible. Le titre avait marqué son petit monde à l'époque grâce à son approche satirique et soyons honnêtes, sa nudité. Le pack contient même sa suite non censurée, mais uniquement en allemand. Pour récupérer ce cadeau, rendez-vous sur cette page.

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store permet de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Pour celle en cours, la boutique des créateurs de Fortnite mise encore sur un titre plus confidentiel, mais apprécié par sa communauté. Cependant, la plateforme n’a pas le monopole de la distribution de cadeaux. GOG offre régulièrement des titres pour promouvoir ses opérations commerciales et ça tombe bien, il y a plein de promos sur la boutique à l’occasion de la Saint-Valentin. Et qui soldes sur la plateforme de CD Projekt RED dit nouveau jeu gratuit à récupérer rapidement.

Alien Breed Trilogy gratuit pendant quelques heures sur GOG

Nouvelles promotions, nouveau jeu gratuit sur GOG. Du 13 au 20 février 2023, la plateforme de vente de jeux sans DRM permet aux utilisateurs de remplir leur bibliothèque à moindre frais grâce à ses soldes de la Saint Valentin avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -90%. Et comme ce n’est que de l’amour, CD Projekt RED permet également de récupérer trois jeux gratuits en un pendant une très brève période. L’heureux élu de cette promotion n’est autre qu’Alien Breed Trilogy. On vous arrête tout de suite, il ne s’agit nullement d’une adaptation des films emblématiques mais d’une licence parue sur Amiga en 1991.

Ce nouveau jeu gratuit GOG est en réalité une compilation réunissant trois titres arcades intenses de la franchise mythique à savoir :

Alien Breed Impact : premier volet explosif consistant en un mélange de tir, de survival horror et de gestion tactique. Vous y incarnez Theodore J. Conrad, ingénieur héroïque du vaisseau Leopold, qui est entré en collision avec un vaisseau fantôme mystérieux abritant de redoutables envahisseurs.

: premier volet explosif consistant en un mélange de tir, de survival horror et de gestion tactique. Vous y incarnez Theodore J. Conrad, ingénieur héroïque du vaisseau Leopold, qui est entré en collision avec un vaisseau fantôme mystérieux abritant de redoutables envahisseurs. Alien Breed 2 Assault : Conrad doit encore lutter pour sa survie. Nouveau vaisseau, nouveaux assauts extraterrestres avec des décors inédits et des armes toujours plus destructrices. Des modes « Survie » viennent pimenter le tout avec une petite dose de défis bienvenue.

: Conrad doit encore lutter pour sa survie. Nouveau vaisseau, nouveaux assauts extraterrestres avec des décors inédits et des armes toujours plus destructrices. Des modes « Survie » viennent pimenter le tout avec une petite dose de défis bienvenue. Alien Breed 3 Descent : dernière galère pour Conrard qui dans son dernier baroud d’honneur contre la horde d’aliens doit désormais survivre à des séquences à la troisième personne. Éliminez toujours plus d'envahisseurs à l’aide d’un arsenal toujours plus puissant et découvrez enfin l’origine de cette invasion.

Il va néanmoins falloir être rapide car il ne reste plus que quelques heures pour les récupérer au moment où nous écrivons ces lignes. Ces jeux gratuits GOG peuvent en effet être obtenus jusqu’à ce vendredi 17 février 2023 à 15h. Si l’on suit le schéma habituel de la plateforme, il y a des chances qu’il soit ensuite remplacé par un nouveau cadeau.