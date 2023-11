Une fois n'est pas coutume, un nouveau jeu gratuit est disponible sur la plateforme GOG, et on vous conseille de ne pas le louper. Pour cause, il est issu d'une licence bien connue des joueurs.

Nous entrons dans la période des fêtes de Noël, et vous savez probablement ce que ça veut dire. C'est l'heure de dénicher les bons plans à travers la Toile. Vous allez forcément aller faire un tour du côté de Steam, mais on invite également à jeter un œil sur GOG, la boutique de CD Projekt. Elle offre régulièrement l'opportunité de récupérer des jeux, sans frais supplémentaires. Un nouveau est d'ailleurs disponible, et vous n'allez pas vouloir faire l'impasse dessus.

Un nouveau jeu gratuit sur GOG

La semaine dernière, on vous a parlé de Samorost 1, un petit jeu d'aventure qui est toujours disponible gratuitement sur GOG. Aujourd'hui, on a droit à un titre foncièrement différent, mais qui est loin d'être déplaisant. En particulier si vous aimez les univers de fantasy et la discrétion. Vous l'avez peut-être deviné, ou pas, mais il s'agit de Styx : Shards of Darkness. C'est le deuxième opus de la franchise signée Cyanide Studio, et il a rencontré un beau succès lors de sa sortie.

C'est avant tout un jeu d'infiltration, et contrairement à d'autres du même genre, celui-ci est plutôt punitif. Styx n'est pas à prendre à la légère, et il vous demandera constamment de faire preuve de silence et d'agilité. Foncer dans le tas n'est pas une option, et ça ouvre des possibilités en termes de gameplay assez intéressantes. Votre personnage possède un arsenal bien fourni qui lui permet de se faufiler un peu partout, et d'assassiner discrètement ses adversaires. La description du jeu sur GOG parle d'elle-même et elle devrait vous mettre l'eau à la bouche.

Lancez-vous dans une mission des plus périlleuses, explorez d’immenses environnements, et faites usage de vos redoutables compétences et de votre arsenal d’assassin pour vous infiltrer ou éliminer silencieusement vos ennemis – Humains, Elfes, Nains – ainsi que de terribles et colossales créatures.

Styx Shards of Darkness est offert sur GOG, mais attention, cela prend fin ce samedi 25 novembre 2023. Mais si vous le récupérerez dans les temps, il vous appartiendra à vie.

Crédits : Steam.

Un gros bémol pour cette version

Une précision s'impose avant de vous lancer à corps perdu dans cette épopée. Habituellement, les jeux Styx proposent de la coopération à deux joueurs. C'est plaisant, et ça apporte un petit plus à l'aventure. Malheureusement, cette version GOG, bien que gratuite, n'inclut pas le mode coop. Néanmoins, la plateforme a voulu rectifier le tir d'une manière bienvenue. En effet, le DLC « Set d’Akenash » est maintenant compris dans la version disponible sur la boutique du studio polonais. Ce dernier comprend la tenue et la dague d'Akenash qu'on pouvait retrouver dans le premier opus.