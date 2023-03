Remplir sa ludothèque sans dépenser un seul centime n’a jamais été aussi simple pour les joueurs PC. Depuis plusieurs années maintenant, les plateformes de vente de jeux y vont presque toutes de leurs petits cadeaux. Chaque semaine, l’Epic Games Store permet de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits, quand Steam y va parfois de son cadeau ou de ses essais temporaires. De son côté, GOG offre lui aussi régulièrement certaines productions pour promouvoir ses opérations commerciales. Justement, il y a en ce moment plein de promos sur la boutique de CD Projekt RED. Et qui dit soldes de printemps, dit nouveau jeu gratuit.

Un nouveau jeu gratuit horrifique sur GOG

Nouvelles promotions, nouveau jeu gratuit GOG. Du 20 mars au 4 avril 2023, la plateforme de vente de jeux sans DRM permet aux joueurs PC de s’offrir certains des meilleurs titres de ces dernières années à moindre frais grâce à ses soldes de printemps. L’occasion par exemple de mettre la main sur Cyberpunk 2077 à 29,99€ (-50%) ou encore The Witcher 3 Wild Hunt - Complete Edition à 15€ (-70%). Généreux comme pas deux, CD Projekt RED permet également de récupérer un nouveau jeu gratuit très bien noté pendant quelques jours.

L’heureux élu n’est autre que Lorelai, un jeu d’aventure horrifique qui n’est autre que la conclusion de la trilogie Devil Came Through Here de R. Michalski. Un titre à ne pas mettre entre toutes les mains puisque que ce jeu gratuit GOG contient des scènes de nature perturbante, du gore, de la violence et thèmes durs tels que la violence conjugale, la dépression et le suicide. Dans ce titre, les joueurs incarnent donc Lorelai, une jeune femme essayant d’échapper aux horreurs quotidiennes de son domicile familial.

Une histoire initiatique sur fond de rêve et un thriller psychologique qui a d’ores et déjà séduit les joueurs, notamment sur Steam où il cumule les avis positifs. Vous avez donc jusqu’au 23 mars 15h pour vous rendre sur la page GOG dédiée à l'offre et récupérer votre jeu gratuit. Si l’on suit le schéma habituel de la plateforme, il y a des chances qu’il soit ensuite remplacé par un nouveau cadeau.