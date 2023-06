C’est une pluie de jeux gratuits qui s’abat sur les joueurs PC. Entre l’Epic Games Store qui permet de mettre la main sur Payday 2 pendant encore quelques jours, Amazon Prime Gaming qui propose une avalanche de cadeaux et Steam qui y va régulièrement de ses petites offres, il y a de quoi faire. Période de soldes oblige, c’est au tour de GOG de dégainer un nouveau jeu gratuit. La boutique des créateurs de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3 a pour habitude de proposer un cadeau pour promouvoir ses opérations commerciales et appâter le chaland. Il va cependant falloir être réactif, car le jeu ne restera pas gratuit longtemps.

Un nouveau jeu gratuit GOG pour célébrer les soldes d'été

GOG est moins connue du grand public en France. Pourtant la plateforme de CD Projekt RED a un atout de taille : elle ne propose que des jeux sans DRM, cette fameuse fonctionnalité qui déplaît tant aux joueurs PC. L’autre avantage c’est que, comme ses concurrents, elle propose de temps à autres des jeux gratuits pouvant être conservés à vie. Elle a pris pour habitude d’en sortir pendant ses grosses opérations commerciales. On se souvient par exemple que c’étaient pas moins de trois cadeaux qui avaient été offerts pendant les soldes. C’est donc sans surprise que les soldes d’été suivent le même chemin. A l’occasion de leur lancement, GOG offre Sunblaze jusqu’au 14 juin 2023. Vous connaissez la chanson par cœur désormais, la seule condition pour obtenir ce jeu gratuit est d’avoir un compte sur la boutique, ni plus ni moins.

Sorti en juin 2021, Sunblaze vous met dans la peau de Josie, une jeune fille testant le simulateur d’entraînement de son paternel, un ancien superhéros à la retraite. Tout ne se passe pas comme prévu et le simulateur va se retourner contre elle : elle ne peut plus en sortir. Les joueurs doivent alors aider l’héroïne en herbe à s'échapper en parvenant à venir à bout des niveaux retors de ce platformer assez exigeant. Le titre entend mettre votre précision à l’épreuve grâce à ses énigmes, défis et obstacles qui viennent complexifier le tout. Ce nouveau jeu gratuit GOG a en tout cas fait son petit effet auprès des personnes qui l’ont essayé. Les utilisateurs apprécient sa dose de challenge sans être « punitif et injuste. » Son level design, sa trame de fond et son gameplay sont en tout cas salués par les joueurs.