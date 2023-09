Grâce aux boutiques en ligne, il y a toujours moyen de vous faire plaisir sans vous ruiner en tant que joueur PC. L'Epic Games Store propose chaque semaine des titres gratuits souvent de très bonne facture. De son côté, GOG ne se laisse pas faire et tente lui aussi de régaler le public lors de ses périodes de soldes importantes. La boutique de CD Projekt RED a pris pour habitude d'offrir plusieurs jeux gratuits pendant ses événements promotionnels saisonniers. A peine le premier titre offert disparu, la plateforme renchérit avec un autre. Mais il ne faut surtout pas traîner puisque l'offre prend bientôt fin.

Un très bon jeu gratuit offert pendant quelques jours par GOG

Un nouveau jeu gratuit est offert par GOG. Après King's Bounty : The Legend, la plateforme fait désormais cadeau de Ghost Master. Un jeu de stratégie sorti en 2003 dans lequel vous incarnez le « Ghost Master », et contrôlez des fantômes à travers 15 niveaux pour tenter de faire fuir les humains de la bourgade de Gravenville. Votre sens tactique sera mis à rude épreuve pour réussir à leur ficher la frousse (c'est sympa d'incarner le méchant de temps en temps).

Malgré son ambiance horrifique, le jeu mise beaucoup sur l'humour et les réactions parfois très drôles des mortels à vos actions. Au total, il existe plus de 40 types de fantômes différents et tous les récupérer devrait vous occuper un bon moment. Malheureusement, Ghost Master fut un échec commercial, mais grâce à CD Projekt, qui a importé le jeu en Pologne, il a tout de même réussi à briller là-bas. On comprend donc pourquoi le jeu est gratuit sur GOG, qui appartient au studio à l'origine de The Witcher.

Ghost Master a malgré tout reçu un très bon accueil critique à sa sortie, comme le montrent ses notes sur Metacritic (81 de la presse, 8/10 des joueurs). Même si le jeu fait un peu son âge visuellement, ça serait dommage de passer à côté, surtout qu'il est gratuit. On vous conseille quand même de faire vite, car l'offre expire jeudi 7 septembre à 15h.