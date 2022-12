Il n’y a pas que l’Epic Games Store qui régale les joueurs PC. Si les créateurs de Fortnite proposent aux joueurs de récupérer 15 jeux gratuits jusqu’à la fin de l’année, la plateforme de CD Red Projekt n’est pas en reste. A l’occasion de ses soldes d’hiver, GOG propose régulièrement de récupérer un cadeau. Après un grand classique et une petite pépite de la scène indépendante, la boutique de jeux PC sans DRM va offrir un nouveau jeu gratuit très bien noté.

Le nouveau jeu gratuit GOG dévoilé à l'avance

Le prochain jeu gratuit GOG a leaké. Pour attirer les joueurs sur sa boutique lors des soldes d’hiver, la plateforme de vente PC des créateurs de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 offre plusieurs cadeaux. Pour le moment, CD Projekt RED a mis à disposition du beau monde comme Ghost of a Tale et King of Seas, Greak Memories of Azu ou encore Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut. Dans quelques heures, vous pourrez récupérer un nouveau titre et on connaît déjà son nom grâce à Dealabs.

Dès ce mardi 27 décembre à 15h, heure française, les joueurs PC pourront donc récupérer Worms Revolution Gold Edition sur GOG. Il sera disponible pour une durée de 48 ou 72 heures, et une fois mis dans la bibliothèque il pourra être gardé à vie. Grand classique de la licence, ce jeu de stratégie au tour par tour barré s’appuyant sur des graphismes en 3D tout en conservant le gameplay 2D classique qui a fait la réputation de la licence.

Le titre est jouable en solo au travers d’un mode campagne et des énigmes, comme en multijoueur, en ligne et local, où vous prenez part à de grandes batailles. Notez que la version Gold contient plusieurs extensions, à savoir : le pack Customization, le pack Mars, le DLC Worms Revolution Funfair et le DLC Worms Revolution Medieval Tales. A titre informatif, ce nouveau jeu gratuit GOG a reçu près de 5000 notes très positives sur Steam.