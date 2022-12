Le calendrier de l’avent Epic Games Store est terminé. Il vous reste une semaine pour récupérer les deux derniers jeux gratuits, qui n’ont pas eu l’effet « wow » espéré par de nombreux joueurs PC. Qu’à cela ne tienne, GOG se prépare à déployer son dernier cadeau. La plateforme de vente de jeux sans DRM a en effet offert de nombreux titres indépendants comme des classiques. Qui aura la lourde tâche de terminer ce petit événement ? On a déjà la réponse.

Le prochain jeu gratuit GOG dévoilé à l'avance

Le prochain jeu gratuit GOG a une nouvelle fois leaké. Pour attirer les joueurs sur sa boutique lors des soldes d’hiver, la plateforme des créateurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 a offert plusieurs cadeaux. Pas aussi sensationnelle que celle de l’Epic Games Store, la sélection a eu son lot de petites pépites avec des titres comme Ghost of a Tale et King of Seas, Greak Memories of Azu, Worms Revolution Gold Edition ou encore Les Chevaliers de Baphomet : The Director's Cut. Dans quelques heures, vous pourrez récupérer un sixième et dernier jeu gratuit. Grâce à Dealabs (et oui encore), on connaît déjà son identité.

Du 30 décembre 2022 à 15h au 02 janvier 2023 à la même heure, les joueurs PC pourront obtenir gratuitement Daymare 1998. Comme d’habitude, une fois que ce jeu gratuit GOG est mis dans la bibliothèque, il pourra être gardé à vie. Cette production indépendant se présente comme un hommage à Resident Evil 2. S’il est apprécié par plusieurs fans du genre, il convient de noter que le titre a reçu un accueil très mitigé à sa sortie. La faute à de nombreux bugs qui le rendait assez peu jouable, notamment sur consoles.

L’histoire de Daymare 1998 prend place au cœur d’un centre de recherche secret. Des forces spéciales doivent y enquêter sur un incident impliquant une arme chimique mortelle. Tour à tour, vous incarnez plusieurs personnages dont un soldat d’élite, un pilote d’hélicoptère et un garde forestier qui devront tous survivre à cette bourgade et ses monstres assoiffés de sang. Ce jeu gratuit GOG s’adresse donc avant tout aux fans de jeux d’horreur classiques des années 90 qui sauront faire fi d’une technique bancale. Beaucoup espéraient d'ailleurs pouvoir le récupérer gratuitement un jour pour le tester. C'est l'occasion ou jamais.