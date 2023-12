Le prochain jeu gratuit GOG a été dévoilé en avant-première et il est magnifique. Mais comme d'habitude, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour le télécharger.

Comme chaque semaine, les joueuses et joueurs peuvent se rendre sur différentes plateformes pour découvrir des jeux sans payer un seul centime. À 17h aujourd'hui, l'Epic Games Store offrira son huitième jeu gratuit de Noël 2023, attention donc au timing si vous aviez prévu de récupérer l'actuel qui disparaitra à la même heure. En outre, il est aussi possible d'aller faire un tour du côté de Steam pour un deuxième cadeau. Ca fait par conséquent deux jeux disponibles gratuitement, mais un troisième arrive dès cet après-midi grâce à GOG. En attendant qu'il soit mis en ligne, voici ce qui vous attend à 15h tapantes !

Un très joli jeu gratuit sur GOG

Quel est le prochain jeu gratuit GOG du 26 au 29 décembre 2023 ? On reste sur le marché des indés avec Lacuna. Une aventure 2D dans un univers sci-fi noir tout en pixel art. « Vous êtes Neil Conrad, un agent du CDI. Réveillé par l'annonce d'un meurtre, vous vous précipitez sur une affaire qui va chambouler votre vie et l'intégralité du système solaire. Posez des questions, réunissez des preuves et assemblez les pièces du puzzle jusqu'à ce que l'horrible vérité se révèle... ou pas ».

L'un des attraits de ce titre indépendant, bientôt disponible sur GOG, c'est la façon dont l'histoire se déroule sous vos yeux. Que ce soit au niveau des directions que le récit peut prendre, ou même de la fin, tout dépendra de vos actions et choix. Par exemple, même après avoir élucidé l'affaire, vous ne serez pas obligés de partager les conclusions. À d'autres moments, il sera possible de protéger quelqu'un de proche, mais au détriment de la sécurité des autres habitants.

Au programme, il y a donc des choix impactants pour de multiples dénouements, des conversations et décisions qui se renouvellent et une histoire qui évolue pleinement avec vous. Lacuna est disponible du 26 décembre à 15h00 jusqu'au 29 décembre à 15h sur GOG.

Lacuna vaut clairement le détour avec 92% d'évaluations sur Steam et un Metacritic à 86/100 - même si les tests de la presse sont très peu nombreux. Le pixel art, l'ambiance ou encore les twists du scénario sont parmi les points forts de cette production indé. Mais comment y jouer gratuitement ? La méthode est identique à celle des autres fois. Le premier pré-requis est de se rendre sur la page GOG de Lacuna à 15h00 dès aujourd'hui, ou sur l'accueil. Ensuite, il suffira de cliquer sur « Voir le cadeau » et / ou « Oui, récupérer le jeu ». Si vous avez un compte, vous n'aurez qu'à vous connecter lorsque vous y serez invités. Dans le cas contraire, il faudra en créer et refaire le cheminement expliqué pour obtenir Lacuna sur GOG de manière totalement gratuite.