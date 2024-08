Une fois de plus, la plateforme GOG permet de récupérer des jeux de qualité sans avoir besoin de débourser un seul centime. Une vraie pépite dans le cas présent.

Au même titre que Steam ou l'Epic Games Store, GOG est une plateforme qui permet de récupérer très souvent des jeux gratuitement, sans abonnement et sans dépenser un seul centime. C'est un bon moyen d'attirer les utilisateurs et d'augmenter forcément le nombre d'inscrits au final. Cette fois, une véritable petite pépite du jeu PC est disponible, mais pendant un temps limité. Il faut donc faire (très) vite pour le récupérer et le garde à vie.

GOG nous fait découvrir la dictature

Les amateurs de jeux de gestion peuvent se réjouir : Tropico 4 est actuellement disponible gratuitement sur GOG. Sorti initialement en 2011, Tropico 4 vous met dans la peau d'El Presidente, le dirigeant d'une petite île des Caraïbes. Votre mission ? Gérer votre nation en jonglant avec les besoins de votre peuple, les attentes des puissances mondiales, et bien sûr, vos propres ambitions de pouvoir. Le jeu est réputé pour son équilibre parfait entre gestion stratégique, humour satirique et immersion dans un univers coloré et politiquement complexe.

Une des forces du jeu réside dans la gestion des ressources. Vous devrez exploiter les richesses naturelles de votre île, comme les minerais et les cultures, tout en veillant à ne pas épuiser vos réserves. Ou à provoquer des révoltes parmi vos travailleurs. La balance entre développement économique et bien-être de la population est délicate. Et il vous faudra faire preuve de stratégie pour maintenir l'équilibre.

Un jeu assez unique

Tropico 4 intègre également un système politique où vous devrez composer avec différentes factions au sein de votre île. Les militaires, les religieux, les communistes, et bien d'autres groupes ont leurs propres attentes. Et il vous incombe de les satisfaire tout en consolidant votre pouvoir. À mesure que votre île se développe, vous serez confronté à des événements mondiaux, tels que des crises économiques ou des catastrophes naturelles, qui mettront à l'épreuve vos compétences de gestionnaire. Pas facile la vie de dictateur.

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur le site de GOG. En un clic, vous pouvez ajouter Tropico 4 à votre bibliothèque, et il sera à vous pour toujours. Cette offre étant limitée dans le temps, il est essentiel de ne pas tarder.

Source : GOG