Après les jeux Steam et Epic Games Store, un leak dévoile le prochain jeu offert sur GOG ce lundi 26 août 2024. C'est une licence ultra célèbre et adorée.

Prêts à faire le plein de jeux gratuits ou de version d'essai de certains titres ? Si vous avez épuisé votre backlog, Steam ainsi que l'Epic Games Store ont des petits cadeaux pour vous avec plusieurs nouveaux softs jouable gratuitement de façon temporaire ou définitive. Mais il ne faut pas oublier que la plateforme GOG se prête également très souvent au même exercice. Quel sera le prochain jeu gratuit qui sera disponible ce lundi 26 août à 15h00 ? La surprise a été éventée.

Le jeu gratuit GOG du 26 août 2024 dévoilé en avance

Quoi de beau sur GOG cette semaine ? Déjà, si vous avez manquez l'information et que le survival-horror est un genre qui vous attire, il y a une grosse nouveauté. Resident Evil 1 (1996) est disponible pour la première fois avec quelques améliorations de confort et de compatibilité avec le PC. La semaine dernière, Capcom et GOG ont aussi annoncé la date de sortie de Resident Evil 2 (1998), ce sera pour le 27 août 2024 au prix de 9,99€ pour le jeu seul ou en bundle à 24,99€ avec les trois RE d'origine.

Mais si on est là, c'est pour le prochain jeu gratuit GOG qui a leaké. La plateforme n'a encore rien révélé, mais le leaker national billbil_kun ne s'est pas gêné de le faire. D'après lui, Tropico 4 sera disponible gratuitement dès ce lundi 26 août 2024 à 15h00. Un titre très apprécié et très bien noté sur Steam, avec plus de 91% d'avis positifs pour 7 842 avis, d'une saga emblématique. Le concept ? Vous devez administrer une république bananière, sur les îles des Caraïbes en pleine Guerre froide, en incarnant El Presidente. Pour triompher, vous devrez vous rapprocher du peuple et faire en sorte d'obtenir leur soutien. Une vraie fiction pour certains pays.

Prêts à faire carrière en écrasant les autres ? Vous vous découvrirez peut-être une passion après avoir téléchargé le jeu sur GOG. Par rapport à l'épisode précédent, cet opus réserve de nouvelles cartes, des pouvoirs non négligeables pour peser dans les négociations, et la possibilité de choisir des ministres qui iront dans votre sens. Même si les mesures sont décriées par le peuple. Tropico 4 sera gratuit sur GOG dès aujourd'hui. Pas de date de fin encore, mais on vous tiendra au courant lorsque l'offre touchera à sa fin.

Source : billbil_kun.