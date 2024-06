Comme Steam ou l'Epic Games Store, GOG propose très régulièrement de récupérer des jeux sans contrepartie. La seule condition étant bien entendu de se créer un compte, et de télécharger le launcher associé. Et la particularité de cette plateforme, c'est que tous les titres offerts sont sans DRM (Digital Rights Management). C'est-à-dire sans technologie d'anti-piratage qui, très souvent, pose plus de problèmes qu'autre chose aux joueuses et joueurs honnêtes qui achètent leurs jeux.

Un jeu gratuit GOG à la Diablo à récupérer d'urgence

Après le 4X Stellaris sur Steam et le gourmand Freshly Frosted sur l'Epic Games Store, direction GOG pour le nouveau jeu gratuit du moment. Et on a affaire à un genre encore complètement différent puisqu'il s'agit d'un RPG d'action en 3D isométrique, qui pioche des éléments dans Neverwinter Nights ou encore Diablo par exemple. Mais contrairement à la franchise culte de Blizzard, le rythme y est plus lent. Ce titre en question, qui est disponible gratuitement sur GOG, c'est Shadows Awakening. Un jeu qui s'inscrit dans la saga Heretic Kingdoms où vous allez incarner un démon pour absorber les âmes de héros disparus.

« Après l'assassinat des membres du conseil secret connu sous le nom de Penta Nera, leurs âmes sont absorbées par les Dévoreurs, des démons malfaisants capables d'accaparer les souvenirs et la personnalité des âmes qu'ils obtiennent et de se servir de leurs formes matérielles comme de vulgaires marionnettes. De retour dans le monde des mortels, les démoniaques Penta Nera continuent leur quête de pouvoir et d'immortalité, mais à quel prix ? » synopsis officiel (via GOG).

Shadows Awakening possède une histoire unique, mais deux mondes à parcourir. Celui du Royaume des Ombres, d'où provient le démon incarné, et les terres des mortels, en sachant qu'on peut passer de l'un à l'autre à la volée. À chaque changement de dimension, vous tomberez sur des ennemis différents et n'obtiendrez pas les mêmes objets. Le jeu peut être réclamé gratuitement en vous rendant sur la page GOG de Shadows Awakening, mais attention. L'offre se termine aujourd'hui, lundi 24 juin 2024, à 15h00 tapantes ! Après cela, il ne sera plus possible d'aller le télécharger, sauf si vous l'avez ajouté à temps dans votre bibliothèque. Si c'est le cas, vous le garderez à vie !