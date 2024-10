Les jeux gratuits s’enchaînent pour les joueurs PC. L’Epic Games Store poursuit aujourd’hui sa distribution de cadeaux hebdomadaires. Prime Gaming offre aussi son lot de productions plus ou moins récentes toutes les semaines à ses abonnés. Steam est un cas un peu à part. La boutique propose régulièrement de tester des jeux le temps d’un long weekend, quand certains éditeurs offrent entièrement leurs titres, qui peuvent alors être conservés. Puis il y a GOG, qui pour chacune de ses périodes de soldes importantes ou événements particuliers y va aussi de son jeu gratuit.

Un nouveau jeu gratuit à récupérer sur GOG

Les soldes d’Halloween sont lancées. La plateforme des créateurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 brade actuellement des jeux par centaines, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -90%. Ce qui va attirer le chaland en revanche, c’est le nouveau jeu gratuit qu’elle propose de récupérer. Jusqu’au dimanche 3 novembre 2024, il est en effet possible d’aller réclamer un titre méconnu du grand public sur GOG. Pas besoin de faire durer inutilement le suspense, il s’agit de Return of the Phantom. Un titre qui parlera peut-être aux plus anciens d’entre nous, puisque cette aventure atmosphérique est sortie sur PC en 1993. Oui ça date !

Dans ce point’n click emprunt de mystère, le Fantôme de l'Opéra est de retour pour jouer de mauvais tours. Vous incarnez l’inspecteur Raoul Montand, le seul qui peut arrêter la légendaire Mort Rouge en voyageant dans le passé pour l’empêcher de terroriser le présent. La version proposée comprend des animations un peu plus fluides, un doublage anglais intégral et un scénario écrit par Raymond Benson, connu pour son travail sur James Bond. Envie d’un petit jeu gratuit à l’ancienne ? Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page GOG dédiée à Return of the Phantompuis de cliquer sur le bouton « Voir le cadeau », et ensuite « Oui, récupérer le jeu ». Il vous faudra évidemment un compte sur la plateforme si ce n’est pas déjà fait... et c’est tout.

