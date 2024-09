Entre les offres de jeux gratuits sur l'Epic Games Store, Steam et en l'occurrence GOG, il y a donc de quoi faire cette semaine. Après Tropico 4, la plateforme chapeauté par CD Projekt RED et garantie sans DRM propose donc de récupérer gratuitement et à vie un nouveau jeu plus modeste, mais qui a su trouver son public. Attention toutefois, cette offre flash prend fin le 5 septembre.

Il était une fois un nouveau jeu gratuit sur GOG

Le nouveau jeu gratuit proposé par GOG jusqu'à jeudi s'intitule donc Once Upon a Jester, développé par Bonte Avond et édité par Crunching Koalas, sorti en 2022 sur PC et Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, il nous place dans la peau de Jester. Avec son ami Sok, ce véritable troubadour va arpenter les routes du royaume pour improviser diverses représentations et faire grandir sa réputation. L'objectif final : être invité au spectacle théâtral royal pour y subtiliser le diamant tant convoité par tous les sujets du royaume.

Ce qui démarque principalement ce jeu gratuit proposé par GOG, c'est une totale liberté créative dans nos représentations. Chacun est unique, avec un public différent sensible à différentes choses. Il faudra ainsi alterner entre chants aux thèmes adaptés à l'auditoire, ou à des spectacles plus burlesques. Au fil du temps, Jester se fera divers amis, qui pourront l'aider à améliorer son répertoire. Le tout est entièrement doublé, avec une bande-son originale également écrite et interprétée par les développeurs eux-mêmes.

Once Upon a Jester affiche également une direction artistique mignonne, adaptée à tous les publics. Il ne demande ainsi pas un foudre de guerre de PC, seule plateforme concernée par l'offre gratuite de GOG, pour le faire tourner. Ce jeu de Bonte Avond a en tout cas su trouver son public sur la concurrence comme Steam, avec une moyenne d'évaluations très positive. Si l'appel du spectacle vous est irrésistible, profitez-en donc pour le récupérer gratuitement et à vie sur Steam, avant sa date d'expiration fixée au 5 septembre.