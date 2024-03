Une nouvelle fois, la plateforme propose un jeu gratuit. Si on le connaissait déjà, la petite subtilité, c'est qu'il va falloir VRAIMENT se dépêcher pour en profiter. Car il ne reste plus beaucoup de temps.

Dans le monde des jeux vidéo, il est courant de trouver des offres permettant d'obtenir des jeux gratuitement, ou tout au moins d'essayer des jeux sans coût additionnel, mais seulement pour une période limitée. Lorsqu'on aborde ce sujet, les plateformes comme Steam ou Epic Games Store viennent immédiatement à l'esprit. Cependant, il ne faut pas négliger GOG, le magasin en ligne de CD Projekt Red, qui offre fréquemment des promotions attrayantes sur des jeux intéressants. Actuellement, ils proposent un nouveau jeu gratuitement, sans nécessité d'utiliser sa carte de crédit. Par contre, il faut faire VITE.

Encore un «jeu» gratuit sur GOG

Le jeu du jour sur GOG est donc Nomads of Driftland: The Forgotten Passage. Pour mémoire, Nomads of Driftland: The Forgotten Passage est un jeu de stratégie en temps réel initialement conçu comme une extension pour Driftland: The Magic Revival. Toutefois, en raison de ses différences significatives avec le jeu de base, les créateurs ont décidé de le sortir comme une expansion autonome. Il s'agit ici d'un pack payant pour un jeu gratuit. C'est la petite subtilité. Le jeu de base combine les genres RTS, stratégie 4X, et simulation dans un monde fantastique formé d'une planète fragmentée. Le joueur y incarne un mage-puissant capable de déplacer et de remodeler des parties de la planète, et la mécanique de jeu ainsi que l'histoire reposent sur un concept innovant de topographie dynamique et de commandement d'individus doués de libre arbitre​​​​​​.

Dans Nomads of Driftland, contrairement au jeu de base, les Nomades n'ont pas de souverain et n'exécutent pas d'ordres comme les autres races. Les unités sont gérées directement, à la manière des jeux RTS classiques, et de nouveaux types/classes d'unités influencent la stratégie sur le champ de bataille. L'extension comprend dix nouveaux scénarios tels que L'allié tant attendu, Les sources, Solidarité naine, Ruée vers l'or, Déserts abandonnés ou encore le Passage Oublié.

Il faut quand même faire vite

Si vous avez déjà exploré en profondeur Nomads of Driftland, c'est une excellente occasion d'étendre le contenu via GOG. Cependant, nous vous conseillons de ne pas tarder pour l'acquérir. Le décompte a déjà commencé et il reste, au moment de rédiger ces lignes, 48 heures pour l'obtenir. Certes, cela semble être suffisant, mais on ne sait jamais...