Dans la sphère vidéoludique, on a souvent la possibilité de récupérer des jeux gratuitement. Ou du moins, de pouvoir les essayer sans frais supplémentaires, mais pendant une durée limitée. Forcément, quand on dit ça, on pense à Steam ou à l'Epic Games Store. Mais ce serait oublier l'existence de GOG, la boutique de CD Projekt Red, qui propose régulièrement des offres agressives pour des jeux assez intéressants. Il y en a d'ailleurs un nouveau qui est disponible, et ce, sans avoir besoin de faire chauffer la carte bleue.

Un nouveau jeu gratuit accessible via GOG

En vérité, on n'a pas vraiment affaire à un titre complet. Pour cause, cette fois, c'est Nomads : The Forgotten Passage qui est accessible gratuitement sur GOG. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un pack regroupant plusieurs scénarios à destination de Nomads of Driftland. C'est un RTS se déroulant dans un univers magique et qui, à l'origine, avait été pensé comme un add-on pour Driftland : The Magic Revival. Au final, comme il s'éloigne grandement de ce dernier, les développeurs ont pris la décision d'en faire un standalone. Comme vous pouvez le constater, c'est une sacrée histoire, mais l'important, c'est de retenir que vous n'avez pas à débourser le moindre centime.

Eh oui, Nomads of Driftland est lui-même un free-to-play. Du coup, vous pouvez récupérer le pack The Forgotten Passage sur GOG, puis le jeu de base. Tout ça ne vous coûtera rien, ce qui est une bonne nouvelle. En plus, on est tout de même face à un titre assez apprécié des joueurs. Sur Steam, par exemple, il a obtenu une moyenne « Plutôt positive » pour 130 évaluations. Sans être renversant, ça reste un score plutôt bon et ça montre bien qu'il a des atouts dans sa manche. Dans tous les cas, vous ne risquez rien à lui donner sa chance (littéralement). Après, il faut aimer le genre de la stratégie à cette sauce, mais on vous laisse découvrir ça ci-dessous.

Ne traînez pas !

Pour information, The Forgotten Passage ajoute un total de dix scénarios inédits. Du coup, si vous avez déjà poncé Nomads of Driftland, c'est un bon moyen de gonfler le contenu grâce à GOG. Par contre, on vous invite à ne pas perdre trop de temps avant de vous en emparer. Le compte-à-rebours a démarré, et il reste (à l'heure d'écrire ces lignes) 185h pour l'avoir. Bon, vous avez une belle marge, certes, mais ça pourrait vous sortir de la tête. Dans le doute, foncez récupérer l'extension dès maintenant !