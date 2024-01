Les jeux gratuits s’enchaînent pour les joueuses et les joueurs PC. L’Epic Games Store continue sa distribution de cadeaux hebdomadaires, tout comme Prime Gaming qui offre deux productions toutes les semaines à ses abonnés. De son côté, Steam propose régulièrement de tester des jeux le temps d’un long weekend, comme This War of Mine actuellement. Puis il y a GOG, qui pour chacune de ses périodes de soldes importantes y va aussi de son petit jeu gratuit pour attirer les foules.

Un nouveau jeu gratuit sur GOG

Les soldes de la nouvelle année sont lancées. GOG brade actuellement des jeux par centaines, y compris les productions de CD Projekt RED. The Witcher 3 Complete Edition est alors à -75% quand Cyberpunk 2077 est à moitié prix. Ce qui va intéresser les joueurs en revanche, c’est le petit cadeau habituel offert habituellement par la plateforme à chacune de ses opérations commerciales importantes. La boutique propose actuellement de récupérer un nouveau gratuit, et ce jusqu'au lundi 28 janvier 2024. Pas besoin de faire durer le suspense puisqu’il s’agit d’un titre assez méconnu du grand public mais qui devrait parler aux amateurs de Games Workshop et l'univers Warhammer : Mordheim City of the Damned.

Comme les figurines dont il s’inspire, ce jeu gratuit GOG suit donc les aventures de petites bandes armées rivales qui s’affrontent pour prendre le contrôle des quartiers importants de la Cité des Damnés suite au crash d’une comète. Tous recherchent les fragments de pierres magiques qui leur apporteront tout ce qu’ils désirent : la gloire et la fortune évidemment. Comme XCOM, dont il s’inspire énormément, Mordheim City of the Damned alterne entre combats tactiques et phases de repos au camp, servant à faire progresser ses combattants et des tirs foirés à cause des jets de dés. Un titre sympathique, avec une réalisation en demi-teinte même pour l’époque. Presque dix ans plus tard, on ne peut pas forcément dire qu’il a bien vieilli, mais une adaptation gratuite de Mordheim ça ne se refuse pas.

Pour récupérer ce jeu gratuit GOG, pas de secret. Il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée au jeu, puis de cliquer sur le bouton « Voir le cadeau », puis « Oui, récupérer le jeu ». Il vous faudra évidemment un compte sur la plateforme si ce n’est pas déjà fait et c’est tout. Vu les habitudes de GOG, Mordheim City of the Damned sera sans doute suivi d’un second jeu gratuit.