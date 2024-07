C'est encore la journée des jeux gratuits grâce à l'Epic Games Store et Prime Gaming qui offrent des titres, qu'ils soient abonnés à un service en particulier ou non. Et ce n'est qu'avant-goût ! Comme chaque semaine, il y aura aussi une nouvelle fournée pour le Xbox Game Pass notamment. GOG, la plateforme de CD Projekt Red, se prête également au jeu systématiquement. La semaine dernière, la boutique est proposé gratuitement Shadows Awakening. Un RPG d'action en 3D isométrique à la Diablo et Neverwinter Nights.

Le jeu gratuit GOG du 3 juillet 2024 dévoilé

GOG est un des plateformes à privilégier pour des jeux 100% gratuits. Un endroit qui se veut transparent avec ses utilisateurs et qui ne vend par exemple pas de titres sous DRM. Cette solution d'anti-piratage purement et simplement bannie. Aujourd'hui, mercredi 3 juillet 2024, va dégainer son nouveau cadeau de la semaine. Il s'agit de The First Templar. Un jeu d'action / aventure, avec une touche RPG, développé par Haemimont Games (Surviving Mars) sorti en 2011. Cette information émane de billbil-kun qu'on ne présente plus. « The First Templar Special Edition sera bientôt disponible en exclusivité sur GOG. Récupérez-le et gardez-le dans votre bibliothèque à vie ! Du 3 au 6 juillet à 15h00 (heure française) » indique t-il sur son compte X.

The First Templar est disponible sur GOG avec une promotion qui fait tomber le prix à 3,99€, contre 9,99€ sans réduction. Et bientôt, il sera donc téléchargeable gratuitement et vous pourrez le conserver pour toujours. Les joueuses et joueurs vont pouvoir découvrir l'histoire de deux personnages, un templier français avec sa compagne, et une noble jugée comme étant une hérétique. « Le joueur doit découvrir les mystères de l'Ordre des Templiers, jouer un rôle dans la conspiration et percer le secret du Saint Graal. Les héros vont avoir à faire à des ennemis puissants : Sacracen, Philippe IV et la Sainte Inquisition » (via la fiche du jeu GOG).

Le titre se déroule au XIIIe siècle, en Europe, et comprend un mode solo où l'on incarne à tour de rôle les deux personnages. L'IA prendra à chaque fois le relais pour le second héros. En revanche, si vous préférez la compagnie d'un ami, c'est possible puisque la coopération est effective. The First Templar a récolté 73% d'avis positifs pour 495 évaluations Steam. Si vous êtes intéressés, direction la fiche GOG du jeu pour le réclamer à partir de 15 heures.